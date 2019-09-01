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Сегодня, 12:59

Государственная символика Калмыкии


«Государственная символика Калмыкии». В республике выпустили плакат, в котором собраны основные сведения о нашем регионе. На нем приводится описание и значение каждого из символов Государственного герба и флага, имеется топографическая карта республики с административно-территориальным делением.

Кроме того, представлен текст национального гимна. По словам инициаторов проекта, плакат предназначен, в первую очередь, для учащихся общеобразовательных школ Калмыкии. Уже выпущены первые 500 экземпляров.



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