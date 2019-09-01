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Сегодня, 12:56

В Калмыкии продолжается кампания по уплате имущественных сборов


В Калмыкии продолжается кампания по уплате имущественных сборов за 2018 год. На сегодняшний день более 120 тысяч налоговых уведомлений отправлены по адресам. При этом около 23 тысяч из них размещены на сайте в личных кабинетах.

Исполнить свой долг перед бюджетом региона должны собственники жилых домов, квартир, земельных участков и транспортных средств. Как отмечают в ведомстве, туда включен налог на доходы физических лиц, не удержанный при выплате дохода.

И добавляют, в этом году уведомления рассылают без приложения к ним квитанций, но с необходимым кодом и уникальным индексом документа. С их помощью легко оплатить налоги через банковские терминалы или мобильные устройства.



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