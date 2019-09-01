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Сегодня, 12:53

Чистоту должны поддерживать сами граждане


Осенние ветра обнажили проблему, с которой хотя бы раз в жизни сталкивался каждый житель региона. По улицам города от контейнеров, расположенных у многоэтажек разлетаются тучи мусора, хотя специальные мешки – давно не дефицит.

При этом элистинцы, порой, не доходят до больших урн чуть ли не сантиметры. Впрочем, иногда отходы действительно некуда складывать. В чем причина переполненных контейнеров и захламленности вокруг них? И в каком состоянии сейчас мусорный полигон?

Почти год назад функции по вывозу и утилизации мусора взял на себя региональный оператор. Утверждён тариф, разработан график, работа идёт по плану. А что изменилось за это время в сфере культуры обращения с мусором?

Светлана Михайлова в этом доме по улице Чавычалова в селе Троицкое живёт уже 27 лет. Прежде, говорит, с хозяйственным мусором было много проблем.

Сегодня аккуратно выставленные напротив каждого двора пакеты вывозят дважды в неделю. В многоквартирных домах – каждый день. 110 улиц райцентра обслуживают две специализированные машины. Одна из них – для ручной сборки – работает в частном секторе, вторая - контейнеровоз – собирает твёрдые коммунальные отходы у многоэтажек.

Специалисты спецавтохозяйства отмечают, что жители Троицкого сами заботятся о том, чтобы в селе было чисто и всячески пакеты защищают от бродячих животных. При этом разовый подъём для рабочего не должен превышать 10 килограммов.

Если со сбором и вывозом мусора механизм налажен, то у жителей районов республики есть вопросы по оплате. К примеру, Дельгир Сангаджиева имеет в Троицком дом, в котором не прописана, там никто не живёт. Они с мужем зарегистрированы в Элисте, но работают в Москве.

Ну а это обычная картина для дворов многоквартирных домов столицы. Переполненные контейнеры с бытовым мусором, и к сожалению, много спиленных веток. Откуда и чьи они даже жильцы близлежащих домов затрудняются сказать. И кто должен этот мусор вывозить точно никто не знает.

Привычна для элистинских дворов и эта картина. Легковесный мусор, который легко разносится ветром, в результате становится украшением близлежащих дворов. А ведь не составляет труда прочно упаковать мешок и поставить его не рядом с контейнером, а непосредственно в него.

Региональный оператор приступил к своим обязанностям по вывозу мусора в Элисте с 1 октября 2018 года. В Районах республики эта работа началась через месяц.

Около 60 единиц техники и сотня сотрудников ежедневно следят за чистотой улиц во всей республике. Но порядок в нашей столице и муниципалитетах должны поддерживать сами граждане.



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