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Сегодня, 18:28

В Центральном хуруле пройдут ежегодные ритуалы


В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в последнюю неделю сентября пройдут ежегодные тантрические ритуалы. Начнется всё с джинсег - подношения огненной пудже. Всем желающим необходимо заранее принести списки усопших.

27 сентября в течение дня монахи проведут ритуал Торгьяк. Призванный устранить все негативные явления. Затем состоится Янгдруб – церемония призывания благополучия. Для него необходимо заранее принести сосуд богатства.

29 числа верующих ждет большой молебен Цеванг. Это посвящение долгой жизни. Заключительным станет ритуал Танграк кангсо – призывание великих защитников. Их поведет Тэло Тулку Ринпоче и Еше Лодой Ринпоче.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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