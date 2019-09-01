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Сегодня, 18:00

Ремонтные работы на аварийном участке


Жильцы трех микрорайонов Элисты: 7, 8, 9 в ожидании живительной влаги. Ремонтные работы на аварийном участке начались рано утром. Начальник Очир Эрдниев, возглавивший бригады городского водоканала, заверил, что возможно вода поступит в дома сегодня в полночь.

На этот час – основной фронт работы - это проложить новую пластиковую трубу взамен 13 метровой проржавевшей. Между тем, в микрорайоны организованы подвоз живительной влаги.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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