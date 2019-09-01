В студии ГТРК «Калмыкия» состоялся кастинг. Участникам предложили рассказать о себе, ответить на вопрос: «Почему они хотят работать на ТВ?», и дали почувствовать себя в роли ведущего телепрограммы.



Проходная телевидения. Всех их объединяет огромное желание попасть на телевидение. По ту сторону экрана мечтает оказаться каждый из них. И вот первый шаг сделан.



Попробовать свои силы решили как студенты, так и те, кто работает в других отраслях. По мнению участников, работать на федеральном канале престижно, интересно и перспективно, а самое главное – это возможность реализовать себя.



То, что обычно остается за кадром, теперь можно увидеть. И не просто посидеть в кресле ведущего, но и самому стать им. Камеры, суфлер, софиты – сложно справиться с волнением. Задача простая для профессионала, но сложная для дебютантов.



И это еще не всё. Работа на телевидении требует не только внешних данных, но и интеллектуальных. Труднее всего было остаться один на один перед чистым листом бумаги. Что такое журналистика? Порассуждать на эту тему и раскрыть её в полной мере удалось не каждому.



Но главным требованием к соискателям было знание и владение разговорной речью на калмыцком языке. Таких оказалось немного. Вера Балтыкова – в прошлом учитель калмыцкого языка, пришла попробовать себя в качестве диктора.



ГТРК «Калмыкия» нужны новые лица, чтобы заинтересовать зрителя, изменить подачу материала. А, возможно, и воплотить в реальность какие-то проекты.



Это только первые шаги в мир телевидения. Если огонь и воду прошли все участники, то испытание медными трубами ждет лишь нескольких. Те, кто преодолеет этап отбора – станут членом дружного коллектива ГТРК «Калмыкия». Запомните их лица и фамилии. Совсем скоро они заявят о себе. В студии ГТРК «Калмыкия» состоялся кастинг. Участникам предложили рассказать о себе, ответить на вопрос: «Почему они хотят работать на ТВ?», и дали почувствовать себя в роли ведущего телепрограммы.Проходная телевидения. Всех их объединяет огромное желание попасть на телевидение. По ту сторону экрана мечтает оказаться каждый из них. И вот первый шаг сделан.Попробовать свои силы решили как студенты, так и те, кто работает в других отраслях. По мнению участников, работать на федеральном канале престижно, интересно и перспективно, а самое главное – это возможность реализовать себя.То, что обычно остается за кадром, теперь можно увидеть. И не просто посидеть в кресле ведущего, но и самому стать им. Камеры, суфлер, софиты – сложно справиться с волнением. Задача простая для профессионала, но сложная для дебютантов.И это еще не всё. Работа на телевидении требует не только внешних данных, но и интеллектуальных. Труднее всего было остаться один на один перед чистым листом бумаги. Что такое журналистика? Порассуждать на эту тему и раскрыть её в полной мере удалось не каждому.Но главным требованием к соискателям было знание и владение разговорной речью на калмыцком языке. Таких оказалось немного. Вера Балтыкова – в прошлом учитель калмыцкого языка, пришла попробовать себя в качестве диктора.ГТРК «Калмыкия» нужны новые лица, чтобы заинтересовать зрителя, изменить подачу материала. А, возможно, и воплотить в реальность какие-то проекты.Это только первые шаги в мир телевидения. Если огонь и воду прошли все участники, то испытание медными трубами ждет лишь нескольких. Те, кто преодолеет этап отбора – станут членом дружного коллектива ГТРК «Калмыкия». Запомните их лица и фамилии. Совсем скоро они заявят о себе.



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