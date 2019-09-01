В Элисте отметили день памяти трудового подвига народов

В Элисте впервые отметили день памяти героического трудового подвига народов Калмыцкой АССР в годы Великой Отечественной войны и 78-летие начала возведения железной дороги Астрахань-Кизляр. В нем приняли участие строители стратегически важного объекта, который сыграл огромную роль в исходе войны.



Жители Калмыкии, оставшиеся в тылу, вносили свой вклад в укрепление обороноспособности страны. В частности, на стройках стратегического значения. Среди них были и дети, которые вручную, без специальной техники возвели фронтовую дорогу жизни «Астрахань-Кизляр». Работа началась еще в сентябре 1941.



Труженики возвели земляное полотно длиною 280 километров под укладку шпал и рельсов. Среди мобилизованных из Юстинского улуса был и четырнадцатилетний Петр Четырев из колхоза «Трудовой калмык». Особенно было тяжело зимой. Промерзшая земля поддавалась с трудом, работали в основном лопатами.



Сейчас в Калмыкии проживает более двухсот строителей железной магистрали. Им далеко за 90. Не все пришли на праздничное мероприятие по случаю даты, которая впервые отмечается в республике. А появилась она благодаря инициативе и кропотливой работе общественной организации, которую возглавляет Сергей Кукуев.



Делается все, чтобы молодое поколение не забывало о героизме советских воинов, говорит он. Есть памятник трудовому подвигу калмыцкого народа, активно участвовавшего в возведении железной дороги Астрахань - Кизляр. Те, кто был задействован в строительстве, получают земельные участки.



Сейчас представители общественной организации прилагают все усилия, чтобы создать музей, где будут храниться редкие документы, записи, орудия труда тех, кто самоотверженным трудом приближал весну 1945. Сегодня открываются малоизвестные и незаслуженно забытые страницы истории.



Строительство железной дороги становится предметом глубокого и всестороннего изучения. Сергей Кукуев и его единомышленники призывают подключиться к этой работе и школьников, и поисковые отряды.



Большое значение для усиления военной экономики имело и возведение других стратегически важных объектов. К примеру, строительство Донского оборонительного сооружения. А это 10 тысяч рабочих, колхозников, студентов, которые пройдя походным маршем 250 километров до пункта назначения, к январю 42 года выполнило огромный объём земляных работ.



Тем самым посланцы Калмыкии успешно справились с правительственным заданием. И еще в связи с вторжением немцев в Калмыкию и их попыткой прорваться на Астраханском направлении началось возведение обводных оборонительных сооружений с юго-западной стороны Астрахани.



Для этого в порядке мобилизации были привлечены и наши земляки. Так что с первых дней войны осуществлялось неразрывное единство фронта и тыла. Стремление отдать все силы, а если потребуется, то и жизнь за свободу, и независимость своей Родины. В Элисте впервые отметили день памяти героического трудового подвига народов Калмыцкой АССР в годы Великой Отечественной войны и 78-летие начала возведения железной дороги Астрахань-Кизляр. В нем приняли участие строители стратегически важного объекта, который сыграл огромную роль в исходе войны.Жители Калмыкии, оставшиеся в тылу, вносили свой вклад в укрепление обороноспособности страны. В частности, на стройках стратегического значения. Среди них были и дети, которые вручную, без специальной техники возвели фронтовую дорогу жизни «Астрахань-Кизляр». Работа началась еще в сентябре 1941.Труженики возвели земляное полотно длиною 280 километров под укладку шпал и рельсов. Среди мобилизованных из Юстинского улуса был и четырнадцатилетний Петр Четырев из колхоза «Трудовой калмык». Особенно было тяжело зимой. Промерзшая земля поддавалась с трудом, работали в основном лопатами.Сейчас в Калмыкии проживает более двухсот строителей железной магистрали. Им далеко за 90. Не все пришли на праздничное мероприятие по случаю даты, которая впервые отмечается в республике. А появилась она благодаря инициативе и кропотливой работе общественной организации, которую возглавляет Сергей Кукуев.Делается все, чтобы молодое поколение не забывало о героизме советских воинов, говорит он. Есть памятник трудовому подвигу калмыцкого народа, активно участвовавшего в возведении железной дороги Астрахань - Кизляр. Те, кто был задействован в строительстве, получают земельные участки.Сейчас представители общественной организации прилагают все усилия, чтобы создать музей, где будут храниться редкие документы, записи, орудия труда тех, кто самоотверженным трудом приближал весну 1945. Сегодня открываются малоизвестные и незаслуженно забытые страницы истории.Строительство железной дороги становится предметом глубокого и всестороннего изучения. Сергей Кукуев и его единомышленники призывают подключиться к этой работе и школьников, и поисковые отряды.Большое значение для усиления военной экономики имело и возведение других стратегически важных объектов. К примеру, строительство Донского оборонительного сооружения. А это 10 тысяч рабочих, колхозников, студентов, которые пройдя походным маршем 250 километров до пункта назначения, к январю 42 года выполнило огромный объём земляных работ.Тем самым посланцы Калмыкии успешно справились с правительственным заданием. И еще в связи с вторжением немцев в Калмыкию и их попыткой прорваться на Астраханском направлении началось возведение обводных оборонительных сооружений с юго-западной стороны Астрахани.Для этого в порядке мобилизации были привлечены и наши земляки. Так что с первых дней войны осуществлялось неразрывное единство фронта и тыла. Стремление отдать все силы, а если потребуется, то и жизнь за свободу, и независимость своей Родины.



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