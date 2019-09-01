ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:16

В администрации Элисты состоялось совещание


Говорили о мероприятии, посвящённом дню памяти строителей военно-стратегической дороги Кизляр-Астрахань, и на сегодняшнем совещании в администрации Элисты.

Кроме того, озвучили ситуация по происшествиям. Минувшая неделя была отмечена двумя массовыми драками. Зарегистрировано более 400 сообщений о происшествиях. Тревожной назвала эту сводку от управления внутренних дел на сегодняшней планёрке Галина Васькина.

Не сокращается и число возгораний в черте города. Комиссии по делам несовершеннолетних поручено выяснить ситуацию с подростками, которые на днях собирались на крыше одной из многоэтажек в 7 микрорайоне.

Вызывает обеспокоенность и уровень готовности управляющих компаний столицы к отопительному сезону.

А вот дорожники работают в штатном режиме. Ведётся ямочный ремонт, приводят по плану в порядок столичные магистрали. Решено ускорить темпы по вводу коммуникаций на территории за Сити-3, где сейчас пока подведены только свет и газ.

А что касается муниципального транспорта, то в ближайшее время возможностей для расширения парка нет.



Другие новости по теме:

  • Одиннадцать городских многоэтажек остаются без управления
  • В Элисте будет продолжен ямочный ремонт дорог
  • Городские службы работают в штатном режиме
  • Все учреждения города работают в штатном режиме
  • В администрации Элисты прошло плановое совещание
  • В администрации Элисты прошло плановое совещание
  • В Элисте продолжается ремонт дорожного полотна
  • В администрации Элисты прошло плановое совещание
  • В Элисте объявлена прививочная компания
  • В администрации Элисты состоялось совещание

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34