В администрации Элисты состоялось совещание

Говорили о мероприятии, посвящённом дню памяти строителей военно-стратегической дороги Кизляр-Астрахань, и на сегодняшнем совещании в администрации Элисты.



Кроме того, озвучили ситуация по происшествиям. Минувшая неделя была отмечена двумя массовыми драками. Зарегистрировано более 400 сообщений о происшествиях. Тревожной назвала эту сводку от управления внутренних дел на сегодняшней планёрке Галина Васькина.



Не сокращается и число возгораний в черте города. Комиссии по делам несовершеннолетних поручено выяснить ситуацию с подростками, которые на днях собирались на крыше одной из многоэтажек в 7 микрорайоне.



Вызывает обеспокоенность и уровень готовности управляющих компаний столицы к отопительному сезону.



А вот дорожники работают в штатном режиме. Ведётся ямочный ремонт, приводят по плану в порядок столичные магистрали. Решено ускорить темпы по вводу коммуникаций на территории за Сити-3, где сейчас пока подведены только свет и газ.



А что касается муниципального транспорта, то в ближайшее время возможностей для расширения парка нет. Говорили о мероприятии, посвящённом дню памяти строителей военно-стратегической дороги Кизляр-Астрахань, и на сегодняшнем совещании в администрации Элисты.Кроме того, озвучили ситуация по происшествиям. Минувшая неделя была отмечена двумя массовыми драками. Зарегистрировано более 400 сообщений о происшествиях. Тревожной назвала эту сводку от управления внутренних дел на сегодняшней планёрке Галина Васькина.Не сокращается и число возгораний в черте города. Комиссии по делам несовершеннолетних поручено выяснить ситуацию с подростками, которые на днях собирались на крыше одной из многоэтажек в 7 микрорайоне.Вызывает обеспокоенность и уровень готовности управляющих компаний столицы к отопительному сезону.А вот дорожники работают в штатном режиме. Ведётся ямочный ремонт, приводят по плану в порядок столичные магистрали. Решено ускорить темпы по вводу коммуникаций на территории за Сити-3, где сейчас пока подведены только свет и газ.А что касается муниципального транспорта, то в ближайшее время возможностей для расширения парка нет.



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