В предстоящие выходные - День города!

В предстоящие выходные Элиста отметит сто пятьдесят четвертый день рождения. Праздничная программа начинается с восьми утра – традиционной ярмаркой, затем на пагоде семи дней состоится торжественное открытие.



День города пройдет сразу на нескольких площадках – ожидаются культурные и спортивные мероприятия, как для взрослых, так и для самых юных жителей степной столицы. А вечером по традиции все желающие смогут насладиться концертом и фейерверком. В предстоящие выходные Элиста отметит сто пятьдесят четвертый день рождения. Праздничная программа начинается с восьми утра – традиционной ярмаркой, затем на пагоде семи дней состоится торжественное открытие.День города пройдет сразу на нескольких площадках – ожидаются культурные и спортивные мероприятия, как для взрослых, так и для самых юных жителей степной столицы. А вечером по традиции все желающие смогут насладиться концертом и фейерверком.



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