ГТРК «Калмыкия» приглашает на кастинг всех, желающих связать свою жизнь с телевидением. Наш дружный коллектив ищет корреспондентов и ведущих на русском и калмыцком языках. Если вы талантливы и амбициозны, грамотны и эрудированы, если полны творческих идей, то приходите к нам завтра в 11 часов.



Попробовать себя в новом амплуа изъявили желание многие. Имена счастливчиков, которые смогут попробовать свои силы, мы обязательно объявим. И отмечу, что также будем рады кандидатам на место в режиссерском цехе и в видеографике. ГТРК «Калмыкия» приглашает на кастинг всех, желающих связать свою жизнь с телевидением. Наш дружный коллектив ищет корреспондентов и ведущих на русском и калмыцком языках. Если вы талантливы и амбициозны, грамотны и эрудированы, если полны творческих идей, то приходите к нам завтра в 11 часов.Попробовать себя в новом амплуа изъявили желание многие. Имена счастливчиков, которые смогут попробовать свои силы, мы обязательно объявим. И отмечу, что также будем рады кандидатам на место в режиссерском цехе и в видеографике.



Смотреть полный выпуск новостей



