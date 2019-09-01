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Вчера, 18:18

ГТРК «Калмыкия» приглашает на кастинг


ГТРК «Калмыкия» приглашает на кастинг всех, желающих связать свою жизнь с телевидением. Наш дружный коллектив ищет корреспондентов и ведущих на русском и калмыцком языках. Если вы талантливы и амбициозны, грамотны и эрудированы, если полны творческих идей, то приходите к нам завтра в 11 часов.

Попробовать себя в новом амплуа изъявили желание многие. Имена счастливчиков, которые смогут попробовать свои силы, мы обязательно объявим. И отмечу, что также будем рады кандидатам на место в режиссерском цехе и в видеографике.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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