Инновационное отделение при ресбольнице

«Желтая зона» стационарного отделения скорой медицинской помощи. Это, по сути, кардинально преобразованная «приемная покоя». Пациенты оценили преображение.



С жалобой на боли в области сердца, упадок сил мужчина обратился в службу «03». В считанные минуты его доставили в ресбольницу и определили в «желтую зону» стационарного отделения скорой помощи. Это, по сути, кардинально преобразованная «приемная покоя».



Инновационное отделение действует чуть более года, благодаря тому, что Калмыкия вошла в число пилотных регионов. Разделение по зонам здесь неслучайно.



Ведь ставится задача – оказание качественной экстренной помощи больному с первых секунд его поступления. В «зеленой зоне» находятся пациенты, состояние здоровья которых оценивается как удовлетворительное.



Им, как правило, назначается амбулаторное лечение. В «красную зону» поступают пациенты в тяжелом, опасном для жизни состоянии. Их немедленно госпитализируют в реанимационное отделение или в палаты интенсивной терапии при профильных отделениях.



Для динамического наблюдения, продолжает Светлана Кицун, больной может находиться до 3 суток, пройдя комплекс лечебно - диагностических мероприятий.



Кроме того, палаты оснащены средствами постоянного мониторинга состояния основных параметров жизнедеятельности, что во многом облегчает труд врачей.



Качеству и доступности медпомощи направлен еще один проект, в реализации которого участвует Минздрав республики. Это «Развитие системы оказания первой медико-санитарной помощи». При ведомстве сформирован Центр по координации. Его руководитель Киштя Хулхачиева рассказала о планах.



Во-первых, в текущем году будет приобретено еще 6 модульных ФАПов, и в 6 сельских медучреждениях будет произведен капремонт. Это Овата, Ут-Сала, Мирный, Барун , Татал, Бага - Тугтун.



В проект уже вступили Городская поликлиника, Детский медицинский Центр и Лаганская ЦРБ. Этим учреждениям также предстоит создать все необходимые условия для проведения на местах мероприятия по профилактике и диспансеризации населения. Горполиклиника с этой задачей справляется весьма успешно. «Желтая зона» стационарного отделения скорой медицинской помощи. Это, по сути, кардинально преобразованная «приемная покоя». Пациенты оценили преображение.С жалобой на боли в области сердца, упадок сил мужчина обратился в службу «03». В считанные минуты его доставили в ресбольницу и определили в «желтую зону» стационарного отделения скорой помощи. Это, по сути, кардинально преобразованная «приемная покоя».Инновационное отделение действует чуть более года, благодаря тому, что Калмыкия вошла в число пилотных регионов. Разделение по зонам здесь неслучайно.Ведь ставится задача – оказание качественной экстренной помощи больному с первых секунд его поступления. В «зеленой зоне» находятся пациенты, состояние здоровья которых оценивается как удовлетворительное.Им, как правило, назначается амбулаторное лечение. В «красную зону» поступают пациенты в тяжелом, опасном для жизни состоянии. Их немедленно госпитализируют в реанимационное отделение или в палаты интенсивной терапии при профильных отделениях.Для динамического наблюдения, продолжает Светлана Кицун, больной может находиться до 3 суток, пройдя комплекс лечебно - диагностических мероприятий.Кроме того, палаты оснащены средствами постоянного мониторинга состояния основных параметров жизнедеятельности, что во многом облегчает труд врачей.Качеству и доступности медпомощи направлен еще один проект, в реализации которого участвует Минздрав республики. Это «Развитие системы оказания первой медико-санитарной помощи». При ведомстве сформирован Центр по координации. Его руководитель Киштя Хулхачиева рассказала о планах.Во-первых, в текущем году будет приобретено еще 6 модульных ФАПов, и в 6 сельских медучреждениях будет произведен капремонт. Это Овата, Ут-Сала, Мирный, Барун , Татал, Бага - Тугтун.В проект уже вступили Городская поликлиника, Детский медицинский Центр и Лаганская ЦРБ. Этим учреждениям также предстоит создать все необходимые условия для проведения на местах мероприятия по профилактике и диспансеризации населения. Горполиклиника с этой задачей справляется весьма успешно.



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