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Вчера, 17:59

Инновационное отделение при ресбольнице


«Желтая зона» стационарного отделения скорой медицинской помощи. Это, по сути, кардинально преобразованная «приемная покоя». Пациенты оценили преображение.

С жалобой на боли в области сердца, упадок сил мужчина обратился в службу «03». В считанные минуты его доставили в ресбольницу и определили в «желтую зону» стационарного отделения скорой помощи. Это, по сути, кардинально преобразованная «приемная покоя».

Инновационное отделение действует чуть более года, благодаря тому, что Калмыкия вошла в число пилотных регионов. Разделение по зонам здесь неслучайно.

Ведь ставится задача – оказание качественной экстренной помощи больному с первых секунд его поступления. В «зеленой зоне» находятся пациенты, состояние здоровья которых оценивается как удовлетворительное.

Им, как правило, назначается амбулаторное лечение. В «красную зону» поступают пациенты в тяжелом, опасном для жизни состоянии. Их немедленно госпитализируют в реанимационное отделение или в палаты интенсивной терапии при профильных отделениях.

Для динамического наблюдения, продолжает Светлана Кицун, больной может находиться до 3 суток, пройдя комплекс лечебно - диагностических мероприятий.

Кроме того, палаты оснащены средствами постоянного мониторинга состояния основных параметров жизнедеятельности, что во многом облегчает труд врачей.

Качеству и доступности медпомощи направлен еще один проект, в реализации которого участвует Минздрав республики. Это «Развитие системы оказания первой медико-санитарной помощи». При ведомстве сформирован Центр по координации. Его руководитель Киштя Хулхачиева рассказала о планах.

Во-первых, в текущем году будет приобретено еще 6 модульных ФАПов, и в 6 сельских медучреждениях будет произведен капремонт. Это Овата, Ут-Сала, Мирный, Барун , Татал, Бага - Тугтун.

В проект уже вступили Городская поликлиника, Детский медицинский Центр и Лаганская ЦРБ. Этим учреждениям также предстоит создать все необходимые условия для проведения на местах мероприятия по профилактике и диспансеризации населения. Горполиклиника с этой задачей справляется весьма успешно.



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