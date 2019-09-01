Состоялось собрание, посвященное Дню леса

Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное Дню леса, который в России в этом году отмечается 15 сентября. Помимо вручения традиционных наград лучшим сотрудникам лесного хозяйства, внимание было уделено, в первую очередь, проблемам отрасли, которые предстоит решать путем комплексного подхода.



Речь идет об увеличении площади зеленых насаждений, которые в калмыцких степях изначально выполняли защитную функцию. Говорили и о пожарах. В рамках нацпроекта «Экология» предстоит обновление парка спецтехники. На ее приобретение Калмыкия получила дополнительно более 12 миллионов рублей.



Как было отмечено, несмотря на сложный кризисный период, лесное хозяйство региона продолжает развиваться. Общая площадь земель лесного фонда - более 55 тысяч гектаров. Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное Дню леса, который в России в этом году отмечается 15 сентября. Помимо вручения традиционных наград лучшим сотрудникам лесного хозяйства, внимание было уделено, в первую очередь, проблемам отрасли, которые предстоит решать путем комплексного подхода.Речь идет об увеличении площади зеленых насаждений, которые в калмыцких степях изначально выполняли защитную функцию. Говорили и о пожарах. В рамках нацпроекта «Экология» предстоит обновление парка спецтехники. На ее приобретение Калмыкия получила дополнительно более 12 миллионов рублей.Как было отмечено, несмотря на сложный кризисный период, лесное хозяйство региона продолжает развиваться. Общая площадь земель лесного фонда - более 55 тысяч гектаров.



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