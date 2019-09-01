ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 15:57

Олимпиада по УДЕ вошла в федеральный реестр


Республиканская математическая олимпиада имени Пюрви Мучкаевича Эрдниева вошла в федеральный реестр. Ежегодно тысячи калмыцких школьников участвуют в интеллектуальных соревнованиях по технологии УДЕ – укрупнения дидактических единиц, которую разработал академик Эрдниев.

Это новаторский и высокоэффективный метод обучения математике, признанный на международном уровне. Его используют почти во всех регионах России, в Корее и Японии. Важно, что система УДЕ является универсальной, так как ее можно применить и в других дисциплинах.

Призер республиканской математической олимпиады Никита Коростылёв с заданиями справляется без труда. Говорит, решение строится по принципу от простого к сложному. Система УДЕ помогает отличнику и в других дисциплинах.

Урок проводится таким образом, чтобы каждый ученик мог проявить фантазию. Например, придумать задачи с процентными вычислениями, на восстановление пропущенных чисел. Ребята также решают примеры на матрице.

Методика УДЕ поистине уникальная, она раскрывает огромные возможности, которые заложены в каждом ребенке, говорит педагог Елена Есинова. Кстати, она ученица академика Эрдниева. Любимым делом занимается более 25 лет.

Методику укрепления дидактических единиц во второй школе начинают изучать с начального блока. Так, четвероклассники решают задачи с неизвестными. На примере они наглядно демонстрируют составные уравнения и деформированные упражнения.

Технология УДЕ универсальна и ее можно применять не только на уроках математики. Во второй школе ее используют учителя биологии, химии, калмыцкого и русского языка. За минимальное время можно разобрать максимум предметного материала.

За один урок ребята повторили, что такое имя существительное, глагол и прилагательное. Эти задачи успешно решает уникальная технология УДЕ.

Методическая технология обучения была предложена академиком Эрдниевым более полувека назад. Систематизировать материалы о жизни и научной деятельности ученого взялись ученики и педагоги второй школы. Несколько лет назад состоялось открытие уголка УДЕ. Здесь есть уникальные экспонаты.

Многие педагоги региона применяют в своей работе технологию укрепление дидактических единиц и берут на вооружение этот поистине национальное достояние. После включения олимпиады по УДЕ в федеральный реестр, ее уникальность, возможно, оценят и в других регионах.



Другие новости по теме:

  • Сегодня будут подведены итоги математической Олимпиады по методике УДЕ
  • В 16 российских регионах состоялась Олимпиада по методике УДЕ
  • Стартовала республиканская Олимпиада по технологии УДЕ
  • В Малодербетовской гимназии открыли уникальный школьный музей - математики
  • Продолжается конференция «УДЕ - идея века»
  • Подведены итоги конкурса УДЕ
  • Пюрвя Мучкаевич Эрдниев принимает поздравления с юбилеем Победы
  • Определены имена победителей олимпиады школьников по предметам региональной компетенции
  • Академика Эрдниева поздравили с Днем учителя
  • Эрдниев: УДЕ - дело всей моей жизни

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34