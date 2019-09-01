Олимпиада по УДЕ вошла в федеральный реестр

Республиканская математическая олимпиада имени Пюрви Мучкаевича Эрдниева вошла в федеральный реестр. Ежегодно тысячи калмыцких школьников участвуют в интеллектуальных соревнованиях по технологии УДЕ – укрупнения дидактических единиц, которую разработал академик Эрдниев.



Это новаторский и высокоэффективный метод обучения математике, признанный на международном уровне. Его используют почти во всех регионах России, в Корее и Японии. Важно, что система УДЕ является универсальной, так как ее можно применить и в других дисциплинах.



Призер республиканской математической олимпиады Никита Коростылёв с заданиями справляется без труда. Говорит, решение строится по принципу от простого к сложному. Система УДЕ помогает отличнику и в других дисциплинах.



Урок проводится таким образом, чтобы каждый ученик мог проявить фантазию. Например, придумать задачи с процентными вычислениями, на восстановление пропущенных чисел. Ребята также решают примеры на матрице.



Методика УДЕ поистине уникальная, она раскрывает огромные возможности, которые заложены в каждом ребенке, говорит педагог Елена Есинова. Кстати, она ученица академика Эрдниева. Любимым делом занимается более 25 лет.



Методику укрепления дидактических единиц во второй школе начинают изучать с начального блока. Так, четвероклассники решают задачи с неизвестными. На примере они наглядно демонстрируют составные уравнения и деформированные упражнения.



Технология УДЕ универсальна и ее можно применять не только на уроках математики. Во второй школе ее используют учителя биологии, химии, калмыцкого и русского языка. За минимальное время можно разобрать максимум предметного материала.



За один урок ребята повторили, что такое имя существительное, глагол и прилагательное. Эти задачи успешно решает уникальная технология УДЕ.



Методическая технология обучения была предложена академиком Эрдниевым более полувека назад. Систематизировать материалы о жизни и научной деятельности ученого взялись ученики и педагоги второй школы. Несколько лет назад состоялось открытие уголка УДЕ. Здесь есть уникальные экспонаты.



Многие педагоги региона применяют в своей работе технологию укрепление дидактических единиц и берут на вооружение этот поистине национальное достояние. После включения олимпиады по УДЕ в федеральный реестр, ее уникальность, возможно, оценят и в других регионах. Республиканская математическая олимпиада имени Пюрви Мучкаевича Эрдниева вошла в федеральный реестр. Ежегодно тысячи калмыцких школьников участвуют в интеллектуальных соревнованиях по технологии УДЕ – укрупнения дидактических единиц, которую разработал академик Эрдниев.Это новаторский и высокоэффективный метод обучения математике, признанный на международном уровне. Его используют почти во всех регионах России, в Корее и Японии. Важно, что система УДЕ является универсальной, так как ее можно применить и в других дисциплинах.Призер республиканской математической олимпиады Никита Коростылёв с заданиями справляется без труда. Говорит, решение строится по принципу от простого к сложному. Система УДЕ помогает отличнику и в других дисциплинах.Урок проводится таким образом, чтобы каждый ученик мог проявить фантазию. Например, придумать задачи с процентными вычислениями, на восстановление пропущенных чисел. Ребята также решают примеры на матрице.Методика УДЕ поистине уникальная, она раскрывает огромные возможности, которые заложены в каждом ребенке, говорит педагог Елена Есинова. Кстати, она ученица академика Эрдниева. Любимым делом занимается более 25 лет.Методику укрепления дидактических единиц во второй школе начинают изучать с начального блока. Так, четвероклассники решают задачи с неизвестными. На примере они наглядно демонстрируют составные уравнения и деформированные упражнения.Технология УДЕ универсальна и ее можно применять не только на уроках математики. Во второй школе ее используют учителя биологии, химии, калмыцкого и русского языка. За минимальное время можно разобрать максимум предметного материала.За один урок ребята повторили, что такое имя существительное, глагол и прилагательное. Эти задачи успешно решает уникальная технология УДЕ.Методическая технология обучения была предложена академиком Эрдниевым более полувека назад. Систематизировать материалы о жизни и научной деятельности ученого взялись ученики и педагоги второй школы. Несколько лет назад состоялось открытие уголка УДЕ. Здесь есть уникальные экспонаты.Многие педагоги региона применяют в своей работе технологию укрепление дидактических единиц и берут на вооружение этот поистине национальное достояние. После включения олимпиады по УДЕ в федеральный реестр, ее уникальность, возможно, оценят и в других регионах.



Смотреть полный выпуск новостей



