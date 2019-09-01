Ведутся работы по водоснабжению Элисты

По поручению избранного главы региона Бату Хасикова министерством ЖКХ и энергетики ведется работа по водоснабжению Элисты. Калмыкию уже посетили пять представителей крупных компаний, занимающихся поставкой и обслуживанием специализированного оборудования.



У каждого свои предложения, включающие использование различных технологий. Накануне ознакомились с еще одним проектом. Все они пройдут тщательный отбор, отметил профильный министр Евгений Мамутов.



По его словам, запланировано строительство станции водоподготовки на площадке резервуара чистой воды объемом 10 тысяч кубических метров в рамках нацпроекта «Чистая вода».



Главный критерий, говорит министр, чтобы вода после установки специализированного оборудования соответствовала нормам СанПиНа. На сегодняшний день она подается с превышением санитарно-химических показателей по жесткости, минерализации, содержанию хлоридов натрия, магния. По поручению избранного главы региона Бату Хасикова министерством ЖКХ и энергетики ведется работа по водоснабжению Элисты. Калмыкию уже посетили пять представителей крупных компаний, занимающихся поставкой и обслуживанием специализированного оборудования.У каждого свои предложения, включающие использование различных технологий. Накануне ознакомились с еще одним проектом. Все они пройдут тщательный отбор, отметил профильный министр Евгений Мамутов.По его словам, запланировано строительство станции водоподготовки на площадке резервуара чистой воды объемом 10 тысяч кубических метров в рамках нацпроекта «Чистая вода».Главный критерий, говорит министр, чтобы вода после установки специализированного оборудования соответствовала нормам СанПиНа. На сегодняшний день она подается с превышением санитарно-химических показателей по жесткости, минерализации, содержанию хлоридов натрия, магния.



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