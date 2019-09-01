ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 15:48

Ведутся работы по водоснабжению Элисты


По поручению избранного главы региона Бату Хасикова министерством ЖКХ и энергетики ведется работа по водоснабжению Элисты. Калмыкию уже посетили пять представителей крупных компаний, занимающихся поставкой и обслуживанием специализированного оборудования.

У каждого свои предложения, включающие использование различных технологий. Накануне ознакомились с еще одним проектом. Все они пройдут тщательный отбор, отметил профильный министр Евгений Мамутов.

По его словам, запланировано строительство станции водоподготовки на площадке резервуара чистой воды объемом 10 тысяч кубических метров в рамках нацпроекта «Чистая вода».

Главный критерий, говорит министр, чтобы вода после установки специализированного оборудования соответствовала нормам СанПиНа. На сегодняшний день она подается с превышением санитарно-химических показателей по жесткости, минерализации, содержанию хлоридов натрия, магния.



Другие новости по теме:

  • Анна Попова подвергла критике работу городских канализационных сооружений
  • Глава Роспотребнадзора проводит совещание по питьевой воде
  • Требуется дополнительное финансирование проекта «Чистая вода»
  • Калмыкию посетили федеральные министры
  • В многоэтажке в Элисте приостановлен капитальный ремонт кровли
  • В Элисте почти треть котельных прошли приемку в преддверии отопительного сезона
  • В Калмыкию прибыл заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
  • В Троицком начали второй этап строительства водопровода
  • Строительство Ики-Бурульского группового водопровода практически завершено
  • Жители Большого Царына будут обеспечены очищенной питьевой водой

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34