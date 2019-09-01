Идет подготовка к Дню города

Стала известна программа празднования дня города. 21 сентября Элиста отметит 154 день рождения. Торжественное открытие в 10 часов на Пагоде Семи Дней. Здесь же пройдет экстрим-шоу «Медведь 2019». Среди праздничных площадок - Аллея героев, сквер Пушкина, Арбат.



Запланировано проведение «фестиваля музыки» с участием рок-групп, оркестра народных инструментов. Состоится также осенняя ярмарка, выставка книжной продукции, детский праздник «Мини Элстм – мини байр», фестиваль «Элиста - дочь калмыцких степей», ретро-дискотека. Завершится праздник красочным фейерверком. Стала известна программа празднования дня города. 21 сентября Элиста отметит 154 день рождения. Торжественное открытие в 10 часов на Пагоде Семи Дней. Здесь же пройдет экстрим-шоу «Медведь 2019». Среди праздничных площадок - Аллея героев, сквер Пушкина, Арбат.Запланировано проведение «фестиваля музыки» с участием рок-групп, оркестра народных инструментов. Состоится также осенняя ярмарка, выставка книжной продукции, детский праздник «Мини Элстм – мини байр», фестиваль «Элиста - дочь калмыцких степей», ретро-дискотека. Завершится праздник красочным фейерверком.



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