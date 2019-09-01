Здесь и сейчас: наследие «степного жаворонка»

В этом году свой 80-летие отметила бы народная артистка России Валентина Ильцаранова. Она стала символом народного таланта. За уникальный тембр голоса ее прозвали «степным жаворонком».



Сегодня в прямом радио эфире общественно-политической программы «Здесь и Сейчас» состоялась встреча с теми, кто бережно хранит ее наследие – композитором Борисом Уджаевым и Заслуженной артисткой республики Анной Очкаевой. Они рассказали о своем знакомстве с певицей, ее творческом пути и его влиянии на развитие калмыцкой культуры в целом. В этом году свой 80-летие отметила бы народная артистка России Валентина Ильцаранова. Она стала символом народного таланта. За уникальный тембр голоса ее прозвали «степным жаворонком».Сегодня в прямом радио эфире общественно-политической программы «Здесь и Сейчас» состоялась встреча с теми, кто бережно хранит ее наследие – композитором Борисом Уджаевым и Заслуженной артисткой республики Анной Очкаевой. Они рассказали о своем знакомстве с певицей, ее творческом пути и его влиянии на развитие калмыцкой культуры в целом.



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