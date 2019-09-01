В Элисте состоялась научная конференция

Проблемы развития литературы сегодня в Элисте обсуждают участники научной конференции «Национальная литература России в поликультурном пространстве: духовно-нравственный и консолидирующий потенциал». Ученые, преподаватели, писатели, поэты серьезно обеспокоены состоянием в отрасли.



Сетуют на то, что сейчас молодых прозаиков, пишущих на национальном языке, единицы. Да и уровень знания родной речи оставляет желать лучшего. Слабым местом также участники назвали такой жанр, как драматургия.



Но, главное, на что хотят обратить внимание руководства республики литературоведы – это отсутствие книжного издательства. Дело в том, что за последние десять лет произведения на калмыцком языке не выходили в печать. Не считая единичных заказов. Авторы, что называется, пишут «в стол», не имея возможности опубликовать свои работы.



Сегодняшняя конференция посвящена 100-летию со дня рождения калмыцкого писателя Михаила Хонинова. К этой дате калмыцкий научный центр РАН выпустил первый том, посвященный лирике 20-30 годов. Готовится к выходу и второй том, в него войдут поэмы и проза. Проблемы развития литературы сегодня в Элисте обсуждают участники научной конференции «Национальная литература России в поликультурном пространстве: духовно-нравственный и консолидирующий потенциал». Ученые, преподаватели, писатели, поэты серьезно обеспокоены состоянием в отрасли.Сетуют на то, что сейчас молодых прозаиков, пишущих на национальном языке, единицы. Да и уровень знания родной речи оставляет желать лучшего. Слабым местом также участники назвали такой жанр, как драматургия.Но, главное, на что хотят обратить внимание руководства республики литературоведы – это отсутствие книжного издательства. Дело в том, что за последние десять лет произведения на калмыцком языке не выходили в печать. Не считая единичных заказов. Авторы, что называется, пишут «в стол», не имея возможности опубликовать свои работы.Сегодняшняя конференция посвящена 100-летию со дня рождения калмыцкого писателя Михаила Хонинова. К этой дате калмыцкий научный центр РАН выпустил первый том, посвященный лирике 20-30 годов. Готовится к выходу и второй том, в него войдут поэмы и проза.



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