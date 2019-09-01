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Вчера, 17:59

Прошло заседание городского общественного совета


Участившиеся в последнее время случаи порчи имущества обсудили сегодня на заседании городского общественного совета при МВД. Речь идет о любителях разрисовывать стены зданий и сооружений. Проявления хулиганства и вандализма наносят финансовый ущерб и приводят к негативным последствиям, отмечали выступавшие.

В производстве сотрудников правоохранительных органов находятся 2 материала, по которым в ближайшее время будет принято решение. Всего же зарегистрировано 84 факта, которые попадают под статью.

Чтобы привлечь внимание молодежи к этой проблеме, в общеобразовательных учреждениях провели более 200 лекций по профилактике несанкционированных нанесений рисунков и надписей, родительские собрания со всеми заинтересованными лицами. Работа в этом направлении будет продолжена.



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