Ветеранам вручили документы на земельные участки

Сегодня участники строительства военной железной дороги Астрахань – Кизляр – главные герои торжественного мероприятия. Они получили документы на земельные участки.



Как сообщают в профильном ведомстве, поручение предоставить наделы всем тем, кто возводил важный стратегический объект во время Великой Отечественной войны, дано Президентом России. Начиная с 41-года 9 месяцев в жару, и в лютый мороз не покладая рук тысячи человек вносили свою лепту в победу.



Это в основном, были старики, женщины и дети. Сегодня им далеко за 90. Но они до сих пор помнят каждый день, который проходил в неустанном труде.



Эльза Бадаева вместе с дочерью и снохой решила посмотреть, где будет возведен ее дом. Ей 97 лет. В планах детей взяться за строительство в самое ближайшее время, чтобы мама почувствовала себя хозяйкой большого домовладения. Эльза Картаевна до сих пор помнит, как работали в суровые годы на стройке, как вручную долбили мерзлую землю. Ей было всего 18.



А вот Бадма Сангаджи-Горяева решила свой земельный участок подарить внуку Нарану. Говорит, что ее вполне устраивает нынешнее место проживания. Всего собственниками шести соток стали 24 ветерана.



Многим строителям железной дороги далеко за 90. Не все из них смогли лично получить заветный документ. Их отвезли на дом. Участки находятся в восточной части города, они полностью обеспечены коммуникациями.



Мальчиков и девочек, которые работали в нечеловеческих условиях было несколько десятков. Они не покладая рук вносили свою лепту в победу. Фронтовая дорога жизни Астрахань-Кизляр сыграла важнейшую роль в исходе Сталинградской битвы, а значит и войны в целом.



Всего около 20 тысяч человек приняло участие в строительстве этого стратегического объекта. 80 процентов протяженности этой магистрали проходили по территории Калмыкии. Слова благодарности от имени избранного главы республики Бату Хасикова выразил заместитель председателя Правительства Боова Бадмаев.



Как отметили выступавшие, трудовой подвиг калмыцкого народа беспримерен. В октябре получат долгожданный документ еще несколько ветеранов. Сегодня участники строительства военной железной дороги Астрахань – Кизляр – главные герои торжественного мероприятия. Они получили документы на земельные участки.Как сообщают в профильном ведомстве, поручение предоставить наделы всем тем, кто возводил важный стратегический объект во время Великой Отечественной войны, дано Президентом России. Начиная с 41-года 9 месяцев в жару, и в лютый мороз не покладая рук тысячи человек вносили свою лепту в победу.Это в основном, были старики, женщины и дети. Сегодня им далеко за 90. Но они до сих пор помнят каждый день, который проходил в неустанном труде.Эльза Бадаева вместе с дочерью и снохой решила посмотреть, где будет возведен ее дом. Ей 97 лет. В планах детей взяться за строительство в самое ближайшее время, чтобы мама почувствовала себя хозяйкой большого домовладения. Эльза Картаевна до сих пор помнит, как работали в суровые годы на стройке, как вручную долбили мерзлую землю. Ей было всего 18.А вот Бадма Сангаджи-Горяева решила свой земельный участок подарить внуку Нарану. Говорит, что ее вполне устраивает нынешнее место проживания. Всего собственниками шести соток стали 24 ветерана.Многим строителям железной дороги далеко за 90. Не все из них смогли лично получить заветный документ. Их отвезли на дом. Участки находятся в восточной части города, они полностью обеспечены коммуникациями.Мальчиков и девочек, которые работали в нечеловеческих условиях было несколько десятков. Они не покладая рук вносили свою лепту в победу. Фронтовая дорога жизни Астрахань-Кизляр сыграла важнейшую роль в исходе Сталинградской битвы, а значит и войны в целом.Всего около 20 тысяч человек приняло участие в строительстве этого стратегического объекта. 80 процентов протяженности этой магистрали проходили по территории Калмыкии. Слова благодарности от имени избранного главы республики Бату Хасикова выразил заместитель председателя Правительства Боова Бадмаев.Как отметили выступавшие, трудовой подвиг калмыцкого народа беспримерен. В октябре получат долгожданный документ еще несколько ветеранов.



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