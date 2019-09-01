Цикл передач о Валентине Ильцарановой

Радио Калмыкии совместно с Союзом композиторов республики начинают цикл передач «Степной жаворонок», посвященный Народной артистке России и Калмыкии Валентине Ильцарановой. В этом году ей исполнилось бы 80 лет.



Сегодня подробнее об этом расскажут в очередном выпуске интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас» в прямом эфире Радио России-Калмыкия. Гости студии – композитор Борис Уджаев и Заслуженная артистка республики Анна Очкаева. Слушайте передачу в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. И смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Радио Калмыкии совместно с Союзом композиторов республики начинают цикл передач «Степной жаворонок», посвященный Народной артистке России и Калмыкии Валентине Ильцарановой. В этом году ей исполнилось бы 80 лет.Сегодня подробнее об этом расскажут в очередном выпуске интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас» в прямом эфире Радио России-Калмыкия. Гости студии – композитор Борис Уджаев и Заслуженная артистка республики Анна Очкаева. Слушайте передачу в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. И смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб.



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