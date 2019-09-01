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Сегодня, 12:52

В КалмГУ уделяется внимание инклюзивному образованию


Главное высшее учебное заведение республики в рамках реализации поручений главы государства проводит большую работу по созданию инклюзивной образовательной среды.

Приобретаются технические средства для маломобильной категории студентов. Решаются и другие задачи, способствующие успешной адаптации учащихся с ограниченными физическими возможностями.

Кроме рабочего стола для Айсы Титеевой, прикованной к инвалидной коляске, оборудовано место личной гигиены, а также комната отдыха. Скоро здесь появится диван, чтобы девушка могла между парами отдохнуть. А этот новый подъемник приобретен специально для Айсы, студентки первого курса Калмыцкого университета. Работа была проведена накануне учебного года.

В ВУЗе инклюзивное образование, говорит проректор по учебной работе Байрта Натырова, направлено на обеспечение равных возможностей для всех учащихся.

В фойе - информационный терминал. Он установлен с учетом особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это своего рода справочник.

К примеру, здесь можно узнать расписание занятий, расположение аудиторий, анонсы событий. Важный момент - специализированное адаптивное программное обеспечение, которое позволяет полноценно пользоваться и управлять автоматом.

Университет приобретает технические средства обучения для незрячих, слабовидящих и слабослышащих студентов. Во всех учебных корпусах установлены пандусы. Есть и кнопка вызова, чтобы любой мог оповестить о своем визите, даже находясь в инвалидной коляске.

Эффективными могут быть только совместные действия, говорят педагоги. Они прошли курсы повышения квалификации для работы именно с такой категорией учащихся.

Кроме того, особое внимание уделяется волонтерскому движению, маломобильной группе студентов помогают их же однокурсники. В главном учебном заведении республики реализуется целый ряд мер, направленных на создание комфортной безбарьерной среды. Толерантная модель общения становится нормой университетской жизни.



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