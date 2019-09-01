В КалмГУ уделяется внимание инклюзивному образованию

Главное высшее учебное заведение республики в рамках реализации поручений главы государства проводит большую работу по созданию инклюзивной образовательной среды.



Приобретаются технические средства для маломобильной категории студентов. Решаются и другие задачи, способствующие успешной адаптации учащихся с ограниченными физическими возможностями.



Кроме рабочего стола для Айсы Титеевой, прикованной к инвалидной коляске, оборудовано место личной гигиены, а также комната отдыха. Скоро здесь появится диван, чтобы девушка могла между парами отдохнуть. А этот новый подъемник приобретен специально для Айсы, студентки первого курса Калмыцкого университета. Работа была проведена накануне учебного года.



В ВУЗе инклюзивное образование, говорит проректор по учебной работе Байрта Натырова, направлено на обеспечение равных возможностей для всех учащихся.



В фойе - информационный терминал. Он установлен с учетом особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это своего рода справочник.



К примеру, здесь можно узнать расписание занятий, расположение аудиторий, анонсы событий. Важный момент - специализированное адаптивное программное обеспечение, которое позволяет полноценно пользоваться и управлять автоматом.



Университет приобретает технические средства обучения для незрячих, слабовидящих и слабослышащих студентов. Во всех учебных корпусах установлены пандусы. Есть и кнопка вызова, чтобы любой мог оповестить о своем визите, даже находясь в инвалидной коляске.



Эффективными могут быть только совместные действия, говорят педагоги. Они прошли курсы повышения квалификации для работы именно с такой категорией учащихся.



Кроме того, особое внимание уделяется волонтерскому движению, маломобильной группе студентов помогают их же однокурсники. В главном учебном заведении республики реализуется целый ряд мер, направленных на создание комфортной безбарьерной среды. Толерантная модель общения становится нормой университетской жизни. Главное высшее учебное заведение республики в рамках реализации поручений главы государства проводит большую работу по созданию инклюзивной образовательной среды.Приобретаются технические средства для маломобильной категории студентов. Решаются и другие задачи, способствующие успешной адаптации учащихся с ограниченными физическими возможностями.Кроме рабочего стола для Айсы Титеевой, прикованной к инвалидной коляске, оборудовано место личной гигиены, а также комната отдыха. Скоро здесь появится диван, чтобы девушка могла между парами отдохнуть. А этот новый подъемник приобретен специально для Айсы, студентки первого курса Калмыцкого университета. Работа была проведена накануне учебного года.В ВУЗе инклюзивное образование, говорит проректор по учебной работе Байрта Натырова, направлено на обеспечение равных возможностей для всех учащихся.В фойе - информационный терминал. Он установлен с учетом особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это своего рода справочник.К примеру, здесь можно узнать расписание занятий, расположение аудиторий, анонсы событий. Важный момент - специализированное адаптивное программное обеспечение, которое позволяет полноценно пользоваться и управлять автоматом.Университет приобретает технические средства обучения для незрячих, слабовидящих и слабослышащих студентов. Во всех учебных корпусах установлены пандусы. Есть и кнопка вызова, чтобы любой мог оповестить о своем визите, даже находясь в инвалидной коляске.Эффективными могут быть только совместные действия, говорят педагоги. Они прошли курсы повышения квалификации для работы именно с такой категорией учащихся.Кроме того, особое внимание уделяется волонтерскому движению, маломобильной группе студентов помогают их же однокурсники. В главном учебном заведении республики реализуется целый ряд мер, направленных на создание комфортной безбарьерной среды. Толерантная модель общения становится нормой университетской жизни.



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