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Сегодня, 12:44

Медучреждения Калмыкии переходят на электронные больничные


Медучреждениями Калмыкии выдано более 23 тыс. электронных больничных. Проект, реализация которого началась в июле 2017 года, внедрен во всех 29 медицинских организациях региона.

Полностью перешли на выдачу электронных листков нетрудоспособности республиканский онкодиспансер, перинатальный Центр, противотуберкулезный диспансер, и две районные больницы – Лаганская и Городовиковская. Ресурсы Фонда социального страхования обеспечивают хранение документов.



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