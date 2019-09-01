Медучреждения Калмыкии переходят на электронные больничные

Медучреждениями Калмыкии выдано более 23 тыс. электронных больничных. Проект, реализация которого началась в июле 2017 года, внедрен во всех 29 медицинских организациях региона.



Полностью перешли на выдачу электронных листков нетрудоспособности республиканский онкодиспансер, перинатальный Центр, противотуберкулезный диспансер, и две районные больницы – Лаганская и Городовиковская. Ресурсы Фонда социального страхования обеспечивают хранение документов. Медучреждениями Калмыкии выдано более 23 тыс. электронных больничных. Проект, реализация которого началась в июле 2017 года, внедрен во всех 29 медицинских организациях региона.Полностью перешли на выдачу электронных листков нетрудоспособности республиканский онкодиспансер, перинатальный Центр, противотуберкулезный диспансер, и две районные больницы – Лаганская и Городовиковская. Ресурсы Фонда социального страхования обеспечивают хранение документов.



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