Льготникам необходимо подать заявление

Льготникам республики необходимо определиться с видом социальной помощи до 1 октября. К этому моменту они должны подать заявление о способе получения социальных услуг на следующий год. Сделать это можно в клиентской службе управления пенсионного фонда по месту жительства и в многофункциональных центрах предоставления госуслуг, а также через личный кабинет на сайте ПФР.



Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства.



На сегодняшний день стоимость НСУ составляет чуть более тысячи рублей. Отметим также, что в регионе проживает более одиннадцати тысяч человек льготников. Льготникам республики необходимо определиться с видом социальной помощи до 1 октября. К этому моменту они должны подать заявление о способе получения социальных услуг на следующий год. Сделать это можно в клиентской службе управления пенсионного фонда по месту жительства и в многофункциональных центрах предоставления госуслуг, а также через личный кабинет на сайте ПФР.Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства.На сегодняшний день стоимость НСУ составляет чуть более тысячи рублей. Отметим также, что в регионе проживает более одиннадцати тысяч человек льготников.



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