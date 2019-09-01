Ко Дню трезвости

На сегодняшний день, по данным республиканского наркологического диспансера, число лиц, состоящих на учете, за прошедшее полугодие уменьшилось. Но, в целом, проблему оздоровления населения это не решает, говорят специалисты. Принимается ряд мер, направленных на ограничение употребления алкоголя.



Это не только профилактические и информационные мероприятия. За дело взялись и на увроне правоохранительной системы. Например, уголовное наказание для пьяных водителей, которые без зазрения совести угрожают любому из нас.



Кстати, за это преступление уже 4 человека в Калмыкии лишились свободы. И это только с июля. Что говорит статистика? И какие меры еще нужны для борьбы с этой вредной привычкой, которая в любой момент может превратиться в болезнь?



В наркодиспансере с начала года под наблюдением более 3500 чел. А это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Однако проблема остается актуальной. Большая часть случаев приходится на социально-активную часть населения в возрасте от 18 до 59 лет.



В стенах учреждения предпринимается комплекс мер по реабилитации больного. Однако, его дальнейшая судьба, говорят врачи, во многом зависит от его силы воли, желания вновь не оказаться под влияния зеленого змия.



Вот почему важна пропаганда среди детей и подростков здорового образа жизни. Сегодня в образовательных учреждениях проходит много мероприятий спортивного и творческого направления.



А в храмах – прошли акции «Поставь свечу об исцелении страждущих недугом пьянства». Пришли и те, кто желает стать на путь истинный, вознося молитвы об исцелении от болезней и алкоголизма.



Между тем, в обществе широко обсуждается инициированный Минздравом России проект Закона о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Большинство – «за» его принятие.



Это еще одна мера, направленная на борьбу с алкоголизмом. По мнению элистинцев, она тоже будет иметь эффект как и ограничение рекламы, повышение акцизов, сокращение времени продажи спиртного.



А с недавних пор к уголовно наказуемому деянию причислено вождение в состоянии опьянения. Так, реальный срок получил водитель, севший за руль, причем не в первый раз, нетрезвым.



По данным МВД, только за полгода возбуждено 122 уголовных дела за повторное вождение в нетрезвом виде. Всего задержано более девятисот человек, севших за руль в состоянии опьянения. По вине таких водителей в Калмыкии произошло 22 ДТП. На сегодняшний день, по данным республиканского наркологического диспансера, число лиц, состоящих на учете, за прошедшее полугодие уменьшилось. Но, в целом, проблему оздоровления населения это не решает, говорят специалисты. Принимается ряд мер, направленных на ограничение употребления алкоголя.Это не только профилактические и информационные мероприятия. За дело взялись и на увроне правоохранительной системы. Например, уголовное наказание для пьяных водителей, которые без зазрения совести угрожают любому из нас.Кстати, за это преступление уже 4 человека в Калмыкии лишились свободы. И это только с июля. Что говорит статистика? И какие меры еще нужны для борьбы с этой вредной привычкой, которая в любой момент может превратиться в болезнь?В наркодиспансере с начала года под наблюдением более 3500 чел. А это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Однако проблема остается актуальной. Большая часть случаев приходится на социально-активную часть населения в возрасте от 18 до 59 лет.В стенах учреждения предпринимается комплекс мер по реабилитации больного. Однако, его дальнейшая судьба, говорят врачи, во многом зависит от его силы воли, желания вновь не оказаться под влияния зеленого змия.Вот почему важна пропаганда среди детей и подростков здорового образа жизни. Сегодня в образовательных учреждениях проходит много мероприятий спортивного и творческого направления.А в храмах – прошли акции «Поставь свечу об исцелении страждущих недугом пьянства». Пришли и те, кто желает стать на путь истинный, вознося молитвы об исцелении от болезней и алкоголизма.Между тем, в обществе широко обсуждается инициированный Минздравом России проект Закона о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Большинство – «за» его принятие.Это еще одна мера, направленная на борьбу с алкоголизмом. По мнению элистинцев, она тоже будет иметь эффект как и ограничение рекламы, повышение акцизов, сокращение времени продажи спиртного.А с недавних пор к уголовно наказуемому деянию причислено вождение в состоянии опьянения. Так, реальный срок получил водитель, севший за руль, причем не в первый раз, нетрезвым.По данным МВД, только за полгода возбуждено 122 уголовных дела за повторное вождение в нетрезвом виде. Всего задержано более девятисот человек, севших за руль в состоянии опьянения. По вине таких водителей в Калмыкии произошло 22 ДТП.



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