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Сегодня, 12:16

В Калмыкии идет борьба со свалками


Борьба со свалками – во главе угла. И этой проблеме уже не один год. Как было озвучено на заседании правительства через полтора два года Элистинский полигон будет полностью заполнен. На сегодняшний день его наполняемость составляет 90 процентов.

Для решения этих проблем республика участвует в масштабной реформе. В прошлом году начато строительство нового полигона. Также есть необходимость отстроить межрайонные мусороперегрузочные станции.

На создание новой системы обращения с отходами направлен региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». В соответствии с этим ответственным министерствам и ведомствам даны четкие поручения.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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