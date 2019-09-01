В Октябрьском районе началась уборка риса

К уборке риса приступили в Октябрьском районе. Общая площадь засеянной культуры составляет более 4 тысяч гектаров. На сегодня скошено 216 гектаров, сообщил по телефону Глава РМО Сангаджи Батыров.



Средняя урожайность составляет около тридцати трех центнеров. Сельхозтоваропроизводители планируют собрать урожай на тысячу тонн больше чем в прошлом году. К уборке риса приступили в Октябрьском районе. Общая площадь засеянной культуры составляет более 4 тысяч гектаров. На сегодня скошено 216 гектаров, сообщил по телефону Глава РМО Сангаджи Батыров.Средняя урожайность составляет около тридцати трех центнеров. Сельхозтоваропроизводители планируют собрать урожай на тысячу тонн больше чем в прошлом году.



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