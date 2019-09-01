Стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый»

В Калмыкии стартовал ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый». Лучших выберут те, чей покой они охраняют - жители республики с помощью онлайн-голосования.



Всего предусмотрено три тура, два из них на региональном уровне. Подробная информация о кандидата на звание образцового участкового уполномоченного размещена на сайте МВД по Калмыкии. Там же есть статистика по количеству рассмотренных и раскрытых ими преступлений. В Калмыкии стартовал ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый». Лучших выберут те, чей покой они охраняют - жители республики с помощью онлайн-голосования.Всего предусмотрено три тура, два из них на региональном уровне. Подробная информация о кандидата на звание образцового участкового уполномоченного размещена на сайте МВД по Калмыкии. Там же есть статистика по количеству рассмотренных и раскрытых ими преступлений.



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