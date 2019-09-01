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Сегодня, 12:47

В сосновом бору проводится турслет


В сосновом бору сегодня продолжатся 41 республиканские соревнования, посвященные Году детского туризма. Участники со всех районов и Элисты оспаривают звание лучшего в разных дисциплинах, таких как: техника пешеходного туризма, ориентирование, контрольно-туристский маршрут, поисково-спасательные работы.

Кроме того, Центр детско-юношеского туризма и краеведения подготовили конкурсы. Здесь развернулся целый палаточный городок.

Навесная переправа - одно из самых сложных испытаний. Всё, как в реальной жизни – не справишься - сорвешься в пропасть. И неважно, что до земли всего метр. Волнение и страх все же присутствуют. Самое главное – правильно закрепить страховочное снаряжение.

Следующий этап – переправа по бревну. Здесь также не обойтись без страховки.

Подняться по веревкам вверх и спуститься, проползти узкий лаз - все эти состязания включает техника пешеходного туризма. Задания требуют сноровки и немалого мастерства. А главное – скорости выполнения заданий. Не зря школьники готовятся к ним в течение года.

Многие мечтают попасть на эти соревнования. Как, например, представители Верхнеяшкульской санаторной школы-интерната. Они впервые принимают участие в слете.

Готовятся к старту и ребята из Яшалтинского района. Они не первый год участвуют в подобных соревнованиях и показывают неплохие результаты. По их мнению, главное преодолеть себя, тогда все получится.

По словам организаторов, методистов Республиканского Центра детско-юношеского туризма и краеведения, эти испытания помогают школьникам наработать навыки преодоления препятствий в экстремальных ситуациях. Которые, непременно пригодятся им во взрослой жизни.

В этом году соревнования проходят уже в 41 раз. И как всегда, на территории Соснового бора. Собралось 13 команд из Элисты и районов республики.
Сперва им предстояло обустроить свой быт - разбить палатку. Это то, что должен уметь настоящий турист.

Роман Каримов делает это уже мастерски. По его словам, с каждым годом он нарабатывает навыки походной жизни. Но больше всего его привлекает дружеская атмосфера и новые знакомства.

Турслет – это не только чистый сосновый воздух, активный отдых и дух авантюризма. Но и возможность научиться чему-то новому. К примеру, старшие товарищи помогают освоить новичкам технику завязывания различных туристских узлов.

С каждым годом интерес к туристскому движению растет. Увеличивается и количество участников. Впереди у участников еще два дня соревнований.

Им предстоит еще продемонстрировать свои знания в контрольно-туристском маршруте, проявить себя в поисково-спасательных работах, оказать первую медпомощь, развести огонь без спичек. Ну а самые сильные и ловкие будут награждены дипломами и кубками.



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