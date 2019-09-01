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Сегодня, 12:38

Калмыкия готовится к юбилею автономии


Калмыкия готовится к 100-летию национальной автономии. В план мероприятий, предусматривающих ремонт и реконструкцию, прежде всего, входят объекты культурного наследия федерального значения.

В списке: дом-музей в поселке Чилгир в Яшкульском районе, где почти век назад состоялся первый Общекалмыцкий съезд Советов, а также первый корпус Калмыцкого университета.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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