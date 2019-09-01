Калмыкия готовится к юбилею автономии

Калмыкия готовится к 100-летию национальной автономии. В план мероприятий, предусматривающих ремонт и реконструкцию, прежде всего, входят объекты культурного наследия федерального значения.



В списке: дом-музей в поселке Чилгир в Яшкульском районе, где почти век назад состоялся первый Общекалмыцкий съезд Советов, а также первый корпус Калмыцкого университета. Калмыкия готовится к 100-летию национальной автономии. В план мероприятий, предусматривающих ремонт и реконструкцию, прежде всего, входят объекты культурного наследия федерального значения.В списке: дом-музей в поселке Чилгир в Яшкульском районе, где почти век назад состоялся первый Общекалмыцкий съезд Советов, а также первый корпус Калмыцкого университета.



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