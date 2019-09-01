В Калмыкии продолжается ремонт трасс

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались работы по устройству верхнего слоя покрытия на участке региональной трассы общего пользования Элиста- Ики Бурул-Чолун Хамур. Как сообщает Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики, ранее на объекте были выполнены работы по ямочному ремонту.



Также ведется ремонт на отрезке трассы Яшкуль – Комсомольский – Артезиан. В целом на обновление региональных дорог в этом году из федеральной казны было выделено более 500 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались работы по устройству верхнего слоя покрытия на участке региональной трассы общего пользования Элиста- Ики Бурул-Чолун Хамур. Как сообщает Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики, ранее на объекте были выполнены работы по ямочному ремонту.Также ведется ремонт на отрезке трассы Яшкуль – Комсомольский – Артезиан. В целом на обновление региональных дорог в этом году из федеральной казны было выделено более 500 миллионов рублей.



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