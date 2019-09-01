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Сегодня, 12:25

В районах приступили к полевым работам


Хозяйства Малодербетовского, Сарпинского, Ики-Бурульского, Приютненского районов приступили к полевым работам. На сегодня посеяно более 18 тысяч гектаров озимых зерновых культур.

Важным представляется использование «паров», площадь которых - более 170 тысяч гектаров. Всего же под озимые используют порядка 224 тысяч. Как отмечают в профильном ведомстве, сельхозпроизводители на 100% обеспечены качественным семенным материалом.

Между тем, продолжается кампания по заготовке грубых кормов. На предстающую зиму необходимо 800 тысяч тонн. С учетом прошлогоднего запаса, а это не менее 315 тысяч, районы республики близки к целевому показателю. Обеспеченность кормами для имеющегося поголовья животных составляет почти 91%.



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