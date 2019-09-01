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Сегодня, 12:19

Идет подготовка к зимнему периоду


До 15 сентября все многоквартирные дома региона должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Всего в республике к зиме готовят 1109 многоквартирных домов, из них 517 - находятся на территории Элисты, 592 - в районах.

Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры, а также котельным и состоянию коммунальных сетей. Об этом говорили в ходе заседания правительства региона с участием врио Главы Калмыкии Бату Хасикова.

По словам министра ЖКХ и энергетики Евгения Мамутова, в районах работа по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду - в стадии исполнения. В связи с этим процент освоения выделенных средств составляет пятьдесят процентов.

Всего же согласно планам на эти цели выделено свыше четырехсот сорока четырех миллионов рублей. Израсходовано двести тринадцать миллионов. В многоэтажках ведется промывка и опрессовка систем отопления, в Элисте уже проверено семьдесят пять процентов жилого фонда. В ста восемнадцати домах не проверены общедомовые приборы учёта.

В большинстве муниципальных образований подготовка к отопительному сезону как жилых домов, так и объектов социальной сферы проходит в соответствии с графиком.

Также был поднять вопрос об имеющейся дебиторской задолженности потребителей на сумму свыше одного миллиарда восьмисот тысяч рублей. Долг всех управляющих компаний перед поставщиками ресурсов - свыше трехсот шестидесяти четырех тысяч рублей. Председатель правительства дал поручение взять на особый контроль деятельность управляющих организаций.

В свою очередь руководитель региона Бату Хасиков обращаясь ко всем еще раз подчеркнул, что за срыв отопительного сезона каждый будет нести персональную ответственность. И впредь главы муниципалитетов и чиновники, должны готовить не только отчеты и озвучивать проблемы, но и предлагать конкретные меры по их решению.

Как было озвучено, на особом контроле будут объекты, которые отстают от графика подготовки. Также в ежедневном режиме главы муниципалитетов будут докладывать, какие меры принимаются для оперативного решения проблем.



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