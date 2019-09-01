Идет подготовка к зимнему периоду

До 15 сентября все многоквартирные дома региона должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Всего в республике к зиме готовят 1109 многоквартирных домов, из них 517 - находятся на территории Элисты, 592 - в районах.



Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры, а также котельным и состоянию коммунальных сетей. Об этом говорили в ходе заседания правительства региона с участием врио Главы Калмыкии Бату Хасикова.



По словам министра ЖКХ и энергетики Евгения Мамутова, в районах работа по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду - в стадии исполнения. В связи с этим процент освоения выделенных средств составляет пятьдесят процентов.



Всего же согласно планам на эти цели выделено свыше четырехсот сорока четырех миллионов рублей. Израсходовано двести тринадцать миллионов. В многоэтажках ведется промывка и опрессовка систем отопления, в Элисте уже проверено семьдесят пять процентов жилого фонда. В ста восемнадцати домах не проверены общедомовые приборы учёта.



В большинстве муниципальных образований подготовка к отопительному сезону как жилых домов, так и объектов социальной сферы проходит в соответствии с графиком.



Также был поднять вопрос об имеющейся дебиторской задолженности потребителей на сумму свыше одного миллиарда восьмисот тысяч рублей. Долг всех управляющих компаний перед поставщиками ресурсов - свыше трехсот шестидесяти четырех тысяч рублей. Председатель правительства дал поручение взять на особый контроль деятельность управляющих организаций.



В свою очередь руководитель региона Бату Хасиков обращаясь ко всем еще раз подчеркнул, что за срыв отопительного сезона каждый будет нести персональную ответственность. И впредь главы муниципалитетов и чиновники, должны готовить не только отчеты и озвучивать проблемы, но и предлагать конкретные меры по их решению.



Как было озвучено, на особом контроле будут объекты, которые отстают от графика подготовки. Также в ежедневном режиме главы муниципалитетов будут докладывать, какие меры принимаются для оперативного решения проблем. До 15 сентября все многоквартирные дома региона должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Всего в республике к зиме готовят 1109 многоквартирных домов, из них 517 - находятся на территории Элисты, 592 - в районах.Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры, а также котельным и состоянию коммунальных сетей. Об этом говорили в ходе заседания правительства региона с участием врио Главы Калмыкии Бату Хасикова.По словам министра ЖКХ и энергетики Евгения Мамутова, в районах работа по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду - в стадии исполнения. В связи с этим процент освоения выделенных средств составляет пятьдесят процентов.Всего же согласно планам на эти цели выделено свыше четырехсот сорока четырех миллионов рублей. Израсходовано двести тринадцать миллионов. В многоэтажках ведется промывка и опрессовка систем отопления, в Элисте уже проверено семьдесят пять процентов жилого фонда. В ста восемнадцати домах не проверены общедомовые приборы учёта.В большинстве муниципальных образований подготовка к отопительному сезону как жилых домов, так и объектов социальной сферы проходит в соответствии с графиком.Также был поднять вопрос об имеющейся дебиторской задолженности потребителей на сумму свыше одного миллиарда восьмисот тысяч рублей. Долг всех управляющих компаний перед поставщиками ресурсов - свыше трехсот шестидесяти четырех тысяч рублей. Председатель правительства дал поручение взять на особый контроль деятельность управляющих организаций.В свою очередь руководитель региона Бату Хасиков обращаясь ко всем еще раз подчеркнул, что за срыв отопительного сезона каждый будет нести персональную ответственность. И впредь главы муниципалитетов и чиновники, должны готовить не только отчеты и озвучивать проблемы, но и предлагать конкретные меры по их решению.Как было озвучено, на особом контроле будут объекты, которые отстают от графика подготовки. Также в ежедневном режиме главы муниципалитетов будут докладывать, какие меры принимаются для оперативного решения проблем.



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