Калмыцкие школьники провели незабываемые каникулы

Аквапарк, море, бассейны – дни каникул, проведенные на берегу Черного моря, калмыцкие школьники называют незабываемыми. Новый учебный год ребята встретили во всеоружии, после путешествия.



Напомним, в середине августа 15 школьников из многодетных семей получили возможность отдохнуть в Сочи. Это стало возможным благодаря договоренности врио Главы Калмыкии Бату Хасикова с мэром курортного города Сочи Анатолием Пахомовым. Перелет осуществлялся за счет правительства республики, расходы на пребывание в городе-курорте взяла на себя администрация Сочи.



Для ребят была организована насыщенная экскурсионная программа, куда были включены и олимпийские объекты, Красная Поляна, Роза Хутор и другие достопримечательности. За это время ребята смогли открыть для себя много нового и отдохнуть перед новым учебным годом. Аквапарк, море, бассейны – дни каникул, проведенные на берегу Черного моря, калмыцкие школьники называют незабываемыми. Новый учебный год ребята встретили во всеоружии, после путешествия.Напомним, в середине августа 15 школьников из многодетных семей получили возможность отдохнуть в Сочи. Это стало возможным благодаря договоренности врио Главы Калмыкии Бату Хасикова с мэром курортного города Сочи Анатолием Пахомовым. Перелет осуществлялся за счет правительства республики, расходы на пребывание в городе-курорте взяла на себя администрация Сочи.Для ребят была организована насыщенная экскурсионная программа, куда были включены и олимпийские объекты, Красная Поляна, Роза Хутор и другие достопримечательности. За это время ребята смогли открыть для себя много нового и отдохнуть перед новым учебным годом.



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