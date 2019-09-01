Качественное двухразовое питание в лагерях дневного пребывания и пятиразовое - в стационарных, а также увеличение финансирования на организацию в этом году детского отдыха дали оздоровительный эффект.



В управлении Роспотребнадзора подвели итоги кампании. Специалисты проводят регулярный контроль работой всех 118 лагерей республики. Всего этим летом отдохнули 7712 ребят. Это более чем на тысячу больше чем в прошлом году.



Добавим, что за пределами республики на Черноморском побережье, в Кабардино-Балкарии и в Волгоградской области отдохнули 224 ребёнка. Качественное двухразовое питание в лагерях дневного пребывания и пятиразовое - в стационарных, а также увеличение финансирования на организацию в этом году детского отдыха дали оздоровительный эффект.В управлении Роспотребнадзора подвели итоги кампании. Специалисты проводят регулярный контроль работой всех 118 лагерей республики. Всего этим летом отдохнули 7712 ребят. Это более чем на тысячу больше чем в прошлом году.Добавим, что за пределами республики на Черноморском побережье, в Кабардино-Балкарии и в Волгоградской области отдохнули 224 ребёнка.



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