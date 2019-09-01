ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:03

Этим летом отдохнули 7712 ребят


Качественное двухразовое питание в лагерях дневного пребывания и пятиразовое - в стационарных, а также увеличение финансирования на организацию в этом году детского отдыха дали оздоровительный эффект.

В управлении Роспотребнадзора подвели итоги кампании. Специалисты проводят регулярный контроль работой всех 118 лагерей республики. Всего этим летом отдохнули 7712 ребят. Это более чем на тысячу больше чем в прошлом году.

Добавим, что за пределами республики на Черноморском побережье, в Кабардино-Балкарии и в Волгоградской области отдохнули 224 ребёнка.



Другие новости по теме:

  • Половина школьников Калмыкии побывают этим летом в детских лагерях
  • Летние каникулы с пользой для здоровья
  • 17 тысяч детей республики отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях
  • Летом в оздоровительных лагерях Калмыкии отдохнут 17000 детей
  • Как обстоят дела с детским отдыхом в этом году?
  • В августе 1200 детей из Калмыкии отдохнут в Крыму
  • В Калмыкии стартует летняя оздоровительная кампания
  • В Калмыкии продолжаются мероприятия по приемке детских оздоровительных учреждений
  • Около 850 детей в Калмыкии отдохнули в лагерях во время осенних каникул
  • Около 12 тысяч калмыцких детей смогут отдохнуть и оздоровиться этим летом

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34