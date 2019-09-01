ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:00

Калмыцкие поисковики продолжают осеннюю «Вахту памяти»


Калмыцкие поисковики продолжают осеннюю «Вахту памяти». Недалеко от поселка Утта были подняты останки 5 солдат, еще троих бойцов обнаружили на территории урочища Сянцик. А при вскапывании фундамента одного из домовладений в Элисте нашли захоронение еще 5 красноармейцев.

На территории Яшкульского и Черноземельского районов вахта завершена. Сейчас поисковики отправляются в полевую экспедицию на север Калмыкии, где проходили кровопролитные бои за Сталинград.

В начале осенней «Вахты памяти» установили обелиск и 8 мемориальных плит, где высечены имена трехсот шестнадцати бойцов Красной Армии. Это солдаты, которые в августе-сентябре 42 года погибли, защищая Хулхуту. А в рамках реализации проекта «За Отчизну пролитая кровь навеки в памяти достойна», который был поддержан фондом президентских грантов, поисковики провели ряд масштабных мероприятий. Одно из них состоялось в рамках весенней экспедиции - перезахоронение 23 красноармейцев на Хулхутинском комплексе. Останки одного старшего лейтенанта Никиты Николенко передали родственникам в Астраханскую область, где он был перезахоронен.



Другие новости по теме:

  • Калмыцкие поисковики нашли останки 24 красноармейцев
  • Обнаружены останки 5 защитников Отечества
  • Поисковики создали передвижную музейную экспозицию
  • Обнаружены останки пятерых советских солдат
  • В Калмыкии перезахоронили красноармейцев
  • Поисковики Калмыкии устанавливают личность погибшего лётчика
  • В Яшкульском районе в дань памяти воинам установили мемориальную плиту
  • Калмыцкие поисковики нашли останки восьми красноармейцев
  • Бойцам 218-ой стрелковой дивизии установят памятник
  • Калмыцкие поисковики обнаружили останки советских солдат

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34