Калмыцкие поисковики продолжают осеннюю «Вахту памяти». Недалеко от поселка Утта были подняты останки 5 солдат, еще троих бойцов обнаружили на территории урочища Сянцик. А при вскапывании фундамента одного из домовладений в Элисте нашли захоронение еще 5 красноармейцев.



На территории Яшкульского и Черноземельского районов вахта завершена. Сейчас поисковики отправляются в полевую экспедицию на север Калмыкии, где проходили кровопролитные бои за Сталинград.



В начале осенней «Вахты памяти» установили обелиск и 8 мемориальных плит, где высечены имена трехсот шестнадцати бойцов Красной Армии. Это солдаты, которые в августе-сентябре 42 года погибли, защищая Хулхуту. А в рамках реализации проекта «За Отчизну пролитая кровь навеки в памяти достойна», который был поддержан фондом президентских грантов, поисковики провели ряд масштабных мероприятий. Одно из них состоялось в рамках весенней экспедиции - перезахоронение 23 красноармейцев на Хулхутинском комплексе. Останки одного старшего лейтенанта Никиты Николенко передали родственникам в Астраханскую область, где он был перезахоронен. Калмыцкие поисковики продолжают осеннюю «Вахту памяти». Недалеко от поселка Утта были подняты останки 5 солдат, еще троих бойцов обнаружили на территории урочища Сянцик. А при вскапывании фундамента одного из домовладений в Элисте нашли захоронение еще 5 красноармейцев.На территории Яшкульского и Черноземельского районов вахта завершена. Сейчас поисковики отправляются в полевую экспедицию на север Калмыкии, где проходили кровопролитные бои за Сталинград.В начале осенней «Вахты памяти» установили обелиск и 8 мемориальных плит, где высечены имена трехсот шестнадцати бойцов Красной Армии. Это солдаты, которые в августе-сентябре 42 года погибли, защищая Хулхуту. А в рамках реализации проекта «За Отчизну пролитая кровь навеки в памяти достойна», который был поддержан фондом президентских грантов, поисковики провели ряд масштабных мероприятий. Одно из них состоялось в рамках весенней экспедиции - перезахоронение 23 красноармейцев на Хулхутинском комплексе. Останки одного старшего лейтенанта Никиты Николенко передали родственникам в Астраханскую область, где он был перезахоронен.



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