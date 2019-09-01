Идет подготовка к знаменательной дате Калмыкии

Федеральное министерство готово оказать региону поддержку. Речь идет о подготовке к знаменательной дате – 100-летию автономии.



Как сообщается на сайте республиканского правительства, вопросы сохранения историко-культурного наследия Калмыкии обсуждались в министерстве культуры России. Речь шла о капитальном ремонте первого корпуса КалмГУ, а также о реставрации памятника федерального значения – Дома-музея в поселке Чилгир, где век назад состоялся I Общекалмыцкий съезд Советов.



Говорили и о возведении новых Домов культуры в районах, капитальном ремонте существующих, а также строительстве здания Колледжа искусств имени Чонкушова. Федеральное министерство готово оказать региону поддержку. Речь идет о подготовке к знаменательной дате – 100-летию автономии.Как сообщается на сайте республиканского правительства, вопросы сохранения историко-культурного наследия Калмыкии обсуждались в министерстве культуры России. Речь шла о капитальном ремонте первого корпуса КалмГУ, а также о реставрации памятника федерального значения – Дома-музея в поселке Чилгир, где век назад состоялся I Общекалмыцкий съезд Советов.Говорили и о возведении новых Домов культуры в районах, капитальном ремонте существующих, а также строительстве здания Колледжа искусств имени Чонкушова.



Смотреть полный выпуск новостей



