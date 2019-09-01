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Вчера, 13:25

Идет подготовка к знаменательной дате Калмыкии


Федеральное министерство готово оказать региону поддержку. Речь идет о подготовке к знаменательной дате – 100-летию автономии.

Как сообщается на сайте республиканского правительства, вопросы сохранения историко-культурного наследия Калмыкии обсуждались в министерстве культуры России. Речь шла о капитальном ремонте первого корпуса КалмГУ, а также о реставрации памятника федерального значения – Дома-музея в поселке Чилгир, где век назад состоялся I Общекалмыцкий съезд Советов.

Говорили и о возведении новых Домов культуры в районах, капитальном ремонте существующих, а также строительстве здания Колледжа искусств имени Чонкушова.



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