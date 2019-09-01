Осенняя ярмарка вновь собрала элистинцев

Традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка вновь собрала элистинцев на территории Ипподрома. Впереди сезон консервирования, а потому желающих приобрести качественную продукцию местного производства было достаточно.



Мясо, овощи, фрукты и многое другое – прилавки были переполнены. Качественную и разнообразную продукцию представили на традиционной осенней ярмарке в Элисте сельхозтоваропроизводители республики.



Торговля началась раньше намеченных восьми утра. Жители столицы уверены, что подобные ярмарки нужны и проводить их нужно часто и регулярно. К тому же сами товаропроизводители к ним готовы.



Элистинцы хорошо знакомы с качеством местного фермерского продукта. А потому ожидаем был и высокий на неё спрос. Горожане приходили семьями. Впереди заготовки на зиму.



Устроители ярмарки постарались учесть все запросы жителей степной столицы. Особой популярностью пользовалась продукция животноводов.



Оживлённая торговля продолжалась несколько часов. Муниципалитеты подвозили свою продукцию по мере реализации её другими.



Подобные мероприятия делают очевидным вывод об острой необходимости создания или возрождения в республике сельхозкооперации. Тогда отпадёт необходимость в таком звене как перекупщики и упадёт цена. Традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка вновь собрала элистинцев на территории Ипподрома. Впереди сезон консервирования, а потому желающих приобрести качественную продукцию местного производства было достаточно.Мясо, овощи, фрукты и многое другое – прилавки были переполнены. Качественную и разнообразную продукцию представили на традиционной осенней ярмарке в Элисте сельхозтоваропроизводители республики.Торговля началась раньше намеченных восьми утра. Жители столицы уверены, что подобные ярмарки нужны и проводить их нужно часто и регулярно. К тому же сами товаропроизводители к ним готовы.Элистинцы хорошо знакомы с качеством местного фермерского продукта. А потому ожидаем был и высокий на неё спрос. Горожане приходили семьями. Впереди заготовки на зиму.Устроители ярмарки постарались учесть все запросы жителей степной столицы. Особой популярностью пользовалась продукция животноводов.Оживлённая торговля продолжалась несколько часов. Муниципалитеты подвозили свою продукцию по мере реализации её другими.Подобные мероприятия делают очевидным вывод об острой необходимости создания или возрождения в республике сельхозкооперации. Тогда отпадёт необходимость в таком звене как перекупщики и упадёт цена.



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