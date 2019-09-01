Горению камышовых отложений было посвящено совещание, которое провел в Лагани врио Главы Калмыкии Бату Хасиков. В связи с падением уровня Каспийского моря береговая линия всё больше зарастает камышом.



Он не убирается, утрамбовывается, и хорошо высушенный быстро возгорается в период высокой пожароопасности. Нередки случаи и сжигания его жителями. Лаганцы жалуются на задымление и смог, которые становятся большой проблемой для них вот уже восьмой год. Для борьбы с этим, как сообщил глава района и представитель МЧС, привлекаются как собственные силы и средства, так и привлечённые.



К примеру, тушение с вертолёта. Как было озвучено, в создавшихся условиях муниципалитету необходима специальная техника. Хасиков обещал лично принять участие в решении этой проблемы и привлечь для этого куратора республики и все задействованные в этом ведомства.



С аналогичными проблемами сталкиваются и власти Астраханской области. Добавлю, что в текущем году зеркало воды упало на 15 см. Горению камышовых отложений было посвящено совещание, которое провел в Лагани врио Главы Калмыкии Бату Хасиков. В связи с падением уровня Каспийского моря береговая линия всё больше зарастает камышом.Он не убирается, утрамбовывается, и хорошо высушенный быстро возгорается в период высокой пожароопасности. Нередки случаи и сжигания его жителями. Лаганцы жалуются на задымление и смог, которые становятся большой проблемой для них вот уже восьмой год. Для борьбы с этим, как сообщил глава района и представитель МЧС, привлекаются как собственные силы и средства, так и привлечённые.К примеру, тушение с вертолёта. Как было озвучено, в создавшихся условиях муниципалитету необходима специальная техника. Хасиков обещал лично принять участие в решении этой проблемы и привлечь для этого куратора республики и все задействованные в этом ведомства.С аналогичными проблемами сталкиваются и власти Астраханской области. Добавлю, что в текущем году зеркало воды упало на 15 см.



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