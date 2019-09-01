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Сегодня, 18:05

Состояние отравившихся ядохимикатами детей улучшилось


Состояние детей, отравившихся ядохимиками неделю назад в Яшалтинском районе, улучшилось, на днях их уже будут готовить к выписке. Об этом сегодня рассказала исполняющая обязанности главного врача детского медицинского центра Людмила Харичкина.

Напомним, этот случай произошел в селе Яшалта. Местный житель обработал химикатами зерно в амбаре на первом этаже своего дома, после чего его супруге и троим детям стало плохо.



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