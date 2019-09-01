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Сегодня, 18:01

Отдел судебных приставов взыскал компенсацию


300 тысяч рублей компенсация за моральный вред. Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам взыскал компенсацию 300 тысяч рублей в пользу девушки, отец которой погиб 2 года назад при выполнении работ по замене водостоков на здании Дома предпринимателя в Сити-Чесс.

Как было озвучено работодатель не обеспечил спецснаряжением сотрудника, который сорвался со второго этажа и погиб.



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