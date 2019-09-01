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Сегодня, 17:57

Муниципальный автопарк пополнился новыми автобусами


Автобусы марки ЛИАЗ пополнили муниципальный автопарк. Ключи в торжественной обстановке передал врио Главы Калмыкии Бату Хасиков. А чуть ранее он проинспектировал специализированное предприятие и ознакомился его с проблемами.

Вместительные и комфортные автобусы уже прибыли из столичного региона в степной. Они оборудованы системами кондиционирования и видеонаблюдения, а также тахографом и ГЛОНАСС.

Кроме того, предусмотрены все условия для маломобильных групп населения: есть специальная платформа для подъема и спуска инвалидных колясок. Всего 7 ЛИАЗов пополнят муниципальный автопарк.

На сегодняшний день в распоряжении информационно- правового агентства 22 ПАЗа. Они охватывают наиболее востребованные маршруты.

Еще такое же количество автобусов практически не подлежат восстановлению, рассказал нам руководитель ведомства Санал Валетов. Полученные машины выйдут на линию после того, как будут оформлены все необходимые документы.

В ходе инспекции информационно-правового агентства руководитель республики поручил подготовить план мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия. Большие расходы на гсм не покрываются доходами.

Сейчас за ИПА числится долг размером примерно в 12 миллионов рублей, накопленный в течение нескольких лет. Из-за чего счета предприятия арестованы. А, следовательно, нет возможности готовить транспорт к осенне-зимнему сезону.

Что касается поступивших ЛИАЗов, то, на сегодняшний день, они являются оптимальным вариантом для пассажирских перевозок. Сейчас автобусы ожидают своей очереди ввода на маршрутные линии.



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