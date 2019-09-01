Сегодня открывается гастрономический фестиваль «Вкусная Калмыкия». Блины, борцоки, дагестанские чуду, корейские пигоди и другие национальные блюда смогут отведать элистинцы и гости столицы.



Как говорят организаторы, мероприятие позволит всем погрузиться в самобытную культуру многонациональной республики, познакомиться с традициями, обычаями и колоритной кухней разных народов. Участники смогут насладиться не только дегустацией, но и узнать особенности приготовления тех или иных блюд. Принять участие в кулинарных поединках.



Также состоится гала-концерт с участием творческих коллективов Калмыкии и других регионов. В республике ждут туристов из разных уголков страны.

Сегодня открывается гастрономический фестиваль «Вкусная Калмыкия». Блины, борцоки, дагестанские чуду, корейские пигоди и другие национальные блюда смогут отведать элистинцы и гости столицы.Как говорят организаторы, мероприятие позволит всем погрузиться в самобытную культуру многонациональной республики, познакомиться с традициями, обычаями и колоритной кухней разных народов. Участники смогут насладиться не только дегустацией, но и узнать особенности приготовления тех или иных блюд. Принять участие в кулинарных поединках.Также состоится гала-концерт с участием творческих коллективов Калмыкии и других регионов. В республике ждут туристов из разных уголков страны.



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