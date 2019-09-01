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Сегодня, 12:49

В Элисте открылся фестиваль по робототехнике и информационным технологиям


Сегодня стартует Межрегиональный фестиваль по робототехнике и информационным технологиям. Это первый масштабный соревновательный IT-проект в Калмыкии, призванный стимулировать интерес детей и молодежи к сфере высоких технологий, создать условия для интеллектуального развития школьников, поддержать у молодого поколения интерес к научной деятельности.

Детей и их родителей ждут мастер-классы, выставка проектов, соревнования по робототехнике и программированию. Фестиваль продолжится и завтра.



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