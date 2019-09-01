К проекту Яндекс.Лицей подключаются гимназии Элисты

В Калмыкии стартует новый образовательный проект «Яндекс. Лицей». Эта топовая IT компания открывает более 300 площадок в 132 городах России и Казахстана. В Элисте они открываются в Русской национальной и Элистинской классической гимназиях.



Онлайн тестирование началось 30 августа. Успешно прошедшим этот этап предстоит пройти собеседование. Занятия начнутся 1 октября. Для работы с ребятами специалистами Яндекса уже отобраны 4 педагога. В Калмыкии стартует новый образовательный проект «Яндекс. Лицей». Эта топовая IT компания открывает более 300 площадок в 132 городах России и Казахстана. В Элисте они открываются в Русской национальной и Элистинской классической гимназиях.Онлайн тестирование началось 30 августа. Успешно прошедшим этот этап предстоит пройти собеседование. Занятия начнутся 1 октября. Для работы с ребятами специалистами Яндекса уже отобраны 4 педагога.



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