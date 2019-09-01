В центральном хуруле проводится выставка каллиграфии

Сегодня в Калмыкии – день национальной письменности. Во всех школах республики состоялись открытые уроки и классные часы на эту тему. А Декаду посвященную Дню национальной письменности подвели сегодня в Средней общеобразовательной школе номер 15 города Элисты.



Все участники II-го республиканского конкурса по каллиграфии, посвященного420-летию со дня рождения великого ойратского просветителя Зая-пандиты съехались в Аршанскую школу. Здесь собрались ученые , учителя калмыцкого языка и участники конкурса всех районов республики.



Педагоги и ученики средней школы №15 реализовали социальный проект по воссозданию хрестоматии Шургучи Болдырева «Хонгхо». Она была написана на старокалмыцком языке для чтения в аймачных и в младших отделениях улусных школ.



Издание применяли при обучении детей русскому языку. Его восстановили, используя современные технологии. Новая хрестоматия будет полезна всем, кто интересуется национальной письменностью.



Национальной письменности, ее истории, и современному освоению посвящено немало научных статей, монографий, книг и статей. Сейчас в республике основы тодо бичиг преподают во всех школах Калмыкии, начиная с пятого класса. Ребята, которые основательно изучили ясное письмо приняли участие в конкурсе каллиграфии.



К этому празднику в центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» приурочили открытие второй Международной выставки каллиграфии на «тодо бичиг» и старомонгольской письменности «худам бичиг». Она посвящена 420-летию выдающегося просветителя, создателя национальной письменности Зая-Пандите. Здесь представлены свыше 50 работ мастеров каллиграфии из Монголии, КНР, России.



Нина Кокшаева много лет преподавала монгольскую письменность в Калмыцком госуниверситете. И говорит, что при создании «Тодо бичиг» Зая Пандита проявил большую творческую изобретательность, строго выдержав единый графический характер букв, и создал чрезвычайно точный алфавит, где каждый знак имеет только одно значение.



«Он сделал то, что сейчас является основным требованием лингвистической транскрипции, а именно, чтобы одна буква передавала только один звук, но не два или три», - отметила Кокшаева, еще раз оценивая достоинство «Тодо бичиг».



Зая-Пандита создал ясное письмо в 1648-м году на основе старомонгольского. На тодо-бичиг написаны калмыцкая литература, предания, летописи, буддийские тексты, важные документы Джунгарского, Калмыцкого и Хошутского ханства.



Например, переработанный кодекс Чингисхана - "Степное уложение". И в рамках торжественного открытия выставки состоялось награждение победителей конкурса каллиграфии. Благодарственные письма были вручены и педагогам школ. Сегодня в Калмыкии – день национальной письменности. Во всех школах республики состоялись открытые уроки и классные часы на эту тему. А Декаду посвященную Дню национальной письменности подвели сегодня в Средней общеобразовательной школе номер 15 города Элисты.Все участники II-го республиканского конкурса по каллиграфии, посвященного420-летию со дня рождения великого ойратского просветителя Зая-пандиты съехались в Аршанскую школу. Здесь собрались ученые , учителя калмыцкого языка и участники конкурса всех районов республики.Педагоги и ученики средней школы №15 реализовали социальный проект по воссозданию хрестоматии Шургучи Болдырева «Хонгхо». Она была написана на старокалмыцком языке для чтения в аймачных и в младших отделениях улусных школ.Издание применяли при обучении детей русскому языку. Его восстановили, используя современные технологии. Новая хрестоматия будет полезна всем, кто интересуется национальной письменностью.Национальной письменности, ее истории, и современному освоению посвящено немало научных статей, монографий, книг и статей. Сейчас в республике основы тодо бичиг преподают во всех школах Калмыкии, начиная с пятого класса. Ребята, которые основательно изучили ясное письмо приняли участие в конкурсе каллиграфии.К этому празднику в центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» приурочили открытие второй Международной выставки каллиграфии на «тодо бичиг» и старомонгольской письменности «худам бичиг». Она посвящена 420-летию выдающегося просветителя, создателя национальной письменности Зая-Пандите. Здесь представлены свыше 50 работ мастеров каллиграфии из Монголии, КНР, России.Нина Кокшаева много лет преподавала монгольскую письменность в Калмыцком госуниверситете. И говорит, что при создании «Тодо бичиг» Зая Пандита проявил большую творческую изобретательность, строго выдержав единый графический характер букв, и создал чрезвычайно точный алфавит, где каждый знак имеет только одно значение.«Он сделал то, что сейчас является основным требованием лингвистической транскрипции, а именно, чтобы одна буква передавала только один звук, но не два или три», - отметила Кокшаева, еще раз оценивая достоинство «Тодо бичиг».Зая-Пандита создал ясное письмо в 1648-м году на основе старомонгольского. На тодо-бичиг написаны калмыцкая литература, предания, летописи, буддийские тексты, важные документы Джунгарского, Калмыцкого и Хошутского ханства.Например, переработанный кодекс Чингисхана - "Степное уложение". И в рамках торжественного открытия выставки состоялось награждение победителей конкурса каллиграфии. Благодарственные письма были вручены и педагогам школ.



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