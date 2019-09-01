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Вчера, 18:33

В Элисте возобновляется проведение ярмарок


В эту субботу в Элисте возобновляется проведение ярмарок выходного дня. В районе улице Ипподромной жители и гости столицы смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию.

Будут широко представлены: мясо, рыба, свежие овощи, бахчевые культуры, картофель, рис, мука и другие продовольственные товары. Открытие состоится в 8 утра.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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