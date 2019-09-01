Здесь и сейчас: о начале учебного года

В эфире интерактивной программы «Здесь и сейчас» на «Радио России-Калмыкия» говорили о стартовавшем учебном годе. На вопросы слушателей и ведущей Галины Джамбиновой отвечала Ольга Умгаева, уполномоченный по защите прав ребенка в Калмыкии.



Обсуждали темы по вопросам начала учебного года. Говорили о школьных программах, организация питания в образовательных учреждениях, взаимоотношения между учениками и учителями, а также проблемы, которые возникают в ходе процесса обучения. В эфире интерактивной программы «Здесь и сейчас» на «Радио России-Калмыкия» говорили о стартовавшем учебном годе. На вопросы слушателей и ведущей Галины Джамбиновой отвечала Ольга Умгаева, уполномоченный по защите прав ребенка в Калмыкии.Обсуждали темы по вопросам начала учебного года. Говорили о школьных программах, организация питания в образовательных учреждениях, взаимоотношения между учениками и учителями, а также проблемы, которые возникают в ходе процесса обучения.



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