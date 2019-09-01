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Вчера, 18:03

Пострадавшие на производстве получили новые машины


Сегодня пострадавшие на производстве получили новые машины. Региональное отделение Фонда социального страхования обеспечивает спецавтотранспортом тех, кто получил травмы в результате несчастного случая на рабочем месте, с 2001 года, за счёт средств на обязательное соцстрахование.

За прошедший период выдано 164 автомашины на сумму свыше 32 миллионов рублей. В этом году средства передвижения получили 4 человека, на сумму около двух миллионов рублей. Трое из них получили спецавтотранспорт в третий раз, один - во второй. Срок эксплуатации машины 7 лет.



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