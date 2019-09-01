Избирком провел презентацию КОИБ

В Калмыкии на предстоящих выборах будут использованы 22 КОИБа. 9 - в Элисте, и по одному в районах. В преддверии дня голосования избирком провел презентацию комплекса обработки избирательных бюллетеней для кандидатов, наблюдателей, представителей средств массовой информации.



Работу электронных урн продемонстрировали сотрудники сервисной компании. Надежность и объективность подсчета голосов – главное их преимущество, подчеркивает председатель избирательной комиссии Александр Дикалов. Автоматизированный процесс и позволяет получить результаты голосования сразу же после закрытия избирательных участков. В Калмыкии на предстоящих выборах будут использованы 22 КОИБа. 9 - в Элисте, и по одному в районах. В преддверии дня голосования избирком провел презентацию комплекса обработки избирательных бюллетеней для кандидатов, наблюдателей, представителей средств массовой информации.Работу электронных урн продемонстрировали сотрудники сервисной компании. Надежность и объективность подсчета голосов – главное их преимущество, подчеркивает председатель избирательной комиссии Александр Дикалов. Автоматизированный процесс и позволяет получить результаты голосования сразу же после закрытия избирательных участков.



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