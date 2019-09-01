Сегодня в Калмыкии – День национальной письменности. К этому празднику приурочено открытие второй Международной выставки каллиграфии на «тодо бичиг» и старомонгольской письменности «худам бичиг» в центральном хуруле.



Она посвящена также четырехсотдвадцатилетию со дня рождения просветителя, создателя ойратской письменности Зая-пандите. В экспозиции представлены работы мастеров каллиграфии из Монголии, КНР и России.



И сегодня же - заключительный этап II-го республиканского конкурса по каллиграфии, который проводит министерство образования и науки. 18 победителей отборочного тура будут оспаривать звание лучшего. Сегодня в Калмыкии – День национальной письменности. К этому празднику приурочено открытие второй Международной выставки каллиграфии на «тодо бичиг» и старомонгольской письменности «худам бичиг» в центральном хуруле.Она посвящена также четырехсотдвадцатилетию со дня рождения просветителя, создателя ойратской письменности Зая-пандите. В экспозиции представлены работы мастеров каллиграфии из Монголии, КНР и России.И сегодня же - заключительный этап II-го республиканского конкурса по каллиграфии, который проводит министерство образования и науки. 18 победителей отборочного тура будут оспаривать звание лучшего.



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