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Вчера, 13:05

День национальной письменности


Сегодня в Калмыкии – День национальной письменности. К этому празднику приурочено открытие второй Международной выставки каллиграфии на «тодо бичиг» и старомонгольской письменности «худам бичиг» в центральном хуруле.

Она посвящена также четырехсотдвадцатилетию со дня рождения просветителя, создателя ойратской письменности Зая-пандите. В экспозиции представлены работы мастеров каллиграфии из Монголии, КНР и России.

И сегодня же - заключительный этап II-го республиканского конкурса по каллиграфии, который проводит министерство образования и науки. 18 победителей отборочного тура будут оспаривать звание лучшего.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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